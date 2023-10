AC Milán – Juventus: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

V Serii A nás čeká šlágr dvou týmů, které jsou momentálně v TOP3. Juventus sice AC Milán nedotáhne, ale výrazně se může přiblížit. Naše AC Milán – Juventus tipy si můžete přečíst v tomto článku:

AC Milán – Juventus kurzy

AC Milán – Juventus tipy

Méně než 2,5 gólu

Všechny statistiky nasvědčují tomu, že uvidíme v zápase málo gólů. V posledních pěti zápasech mezi AC Milánem a Juventusem jsme čtyřikrát viděli maximálně dva góly. V posledních šesti zápasech AC hned pětkrát a v posledních sedmi zápasech Juventusu také pětkrát. Oba týmy navíc už tři zápasy v řadě udržely čisté konto.

Neprohra Juventusu

Juventus je sice v tabulce za AC a dlouhodobě s ním má horší bilanci, když už šest zápasů a více než dva roky nevyhrál. Juventus ale má jednu velkou výhodu a to je, že je mimo z evropských pohárů, takže na sestavě nemusí šetřit. AC Milán čeká tři dny po tomto zápase důležitý zápas v Lize mistrů proti PSG a nevěříme, že v těchto dvou zápasech uvidíme pokaždé stejnou sestavu.

Analýza zápasu AC Milán – Juventus

AC Milán

AC Milán odehrál v posledním zápase před repre pauzou fotbalově nepohledné utkání, kterým se protrápil k výhře, ale v závěru přinesl kuriozitu, kterou nevídáme zas tak často. V prvním poločase jsme za celých 45 minut viděli pouze jedinou střelu na bránu. V podobném duchu pokračovala i druhá půle, v té jsme viděli tři. AC se i přes to nakonec zmohlo ke gólu, když v 87. minutě vstřelil jediný gól Pulišić. V nastavení se však děly věci. V 90+8′ viděl červenou kartu za hnusný faul Mike Maignan a trenérům Milánu už nezbývaly další střídaní. Do brány tak zaskočil Olivier Giroud a posledních cca 10 minut za něj dochytal s čistým kontem a pár zákroky. Byl také vyhlášen v týmu týdne Serie A na pozici brankáře. AC bude proti Juventusu bez Kalulua, Bennacera, Kruniče a Loftus-Cheeka.

Juventus

Juventus si před reprezentační dvoutýdenní pauzou zahrál derby o Turín proti značně slabšímu z celku z tohoto města. Juventus většinu zápasu dominoval a soupeři dovolil pouhou jednu střelu na bránu. V prvním poločase brankovou síť Juventus nenašel, ale na startu druhého se to už povedlo, když se trefil obránce Federico Gatti. Skóre pak navýšil na konečných 2:0 Arkadiusz Milik a tento stav vydržel až do závěrečného hvizdu. Juventus pojede do Milána bez Alex Sandra, Danila, Mattia De Sciglia, Paula Pogby a Federica Chiesy.

Často kladené otázky AC Milán – Juventus tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 22.10. ve 20:45 v Miláne na San Siru.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Nova Sport 3, kterou můžete najít u O2.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas povede Maurizio Mariani.

