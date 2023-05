AC Milán – Inter tipy na Ligu mistrů

V druhém semifinále Ligy mistrů se odehraje jedinečné derby della Madonnina, které se bude konat na San Siru tuto středu. Naše AC Milán – Inter tipy si můžete přečíst v tomto článku:

AC Milán – Inter tipy

Remíza

Pro toto derby mezi AC a Interem tipujeme remízu. Oba týmy jsou v dobré formě. Inter vyhrál pět zápasů v řadě a AC devět zápasů v řadě neprohrálo. Tento zápas bude napínavý a opatrný až do konce tohoto semifinále.

Méně než 2,5 gólu

Zároveň si myslíme, že uvidíme maximálně dva góly. U AC tomu tak bylo v osmi posledních zápasech a tento podle nás nebude výjimkou vzhledem k jeho důležitosti. Inter se v poslední době rozstřílel, ale na obranu AC to stačit nemusí.

Analýza zápasu AC Milán – Inter

AC Milán

Možná je pravda, že AC Milán má v Lize mistrů výhodu nad Interem Milán. Hráči Stefana Pioliho měli v předchozím utkání italského soupeře. Navzdory tomu, že Neapol je lepší, na Stadio Diego Armando Maradony, byli Rossoneri ti, kteří byli po 90 minutách těmi, kdo se radovali, protože remíza 1:1 byla dostačující na to, aby AC Milán postoupili do semifinále. AC jde do zápasu bez Pobegy a spekuluje se o Leaovi, což by byla vážná absence pro Milán, který se bez něj nemůže obejít.

Inter

Inter Milán je pravděpodobně týmem s dosud nejtěžším postupem do semifinále. Nejprve byli vrženi do skupiny C s Bayernem Mnichov a Barcelonou. Poté museli porazit Benficu a Porto, aby dosáhli semifinále proti rivalům AC Milán. Interu bude na derby chybět Dalbert, Škriniar, D'Ambrosio a Gosens.

Často kladené otázky AC Milán – Inter tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 10.5. ve 21:00 na San Siru.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

AC Milán s Interem vzájemně bojují o účast v příští sezóně Ligy mistrů. V tabulce je AC páté s pouhým dvoubodovým odstupem na čtvrtý Inter, který zase bojuje o druhé místo s Laziem a Juventusem, na který ztrácí tři body.

