AC Milán – Dortmund: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Skupina F neboli skupina smrti je stále otevřena i před předposledním kolem skupinové fáze. První může být stále úplně kdokoli z té skupiny. Tuto pozici zatím překvapivě drží Dortmund, ale po zítřejším zápase to zase klidně může být třeba AC Milán. Naše AC Milán – Dortmund tipy si můžete přečíst v tomto článku:

AC Milán – Dortmund kurzy

AC Milán – Dortmund tipy

Méně než 2,5 gólu

V prvním zápase mezi těmito celky jsme sledovali remízu 0:0. Čekáme, že ani tento zápas nebude žádnou gólovou nadílkou, a proto pro toto utkání tipujeme maximální počet dvou branek.

Neprohra AC Milánu

AC Milán hraje doma, kde je opravdu silný. Naposledy zde v Lize mistrů porazil PSG a o víkendu Florencii, která je i s horší formou stále vysoko v tabulce Serie A. Borussie sice vyhrála vysoko svůj poslední zápas s Gladbachem, ale jeho výsledky jsou v poslední době poměrně nekonzistentní.

Analýza zápasu AC Milán – Dortmund

AC Milán

AC Milánu vyšel již zmíněný zápas s Florencií. Sice to nebylo herně tak jednostranné, ale účel hra favorita splnila, protože doma zůstaly všechny tři body. V první půli hrálo lépe AC, což mu získalo gól z penalty v závěru první pětačtyřiceti minutovky, kterou proměnil Hernandez. V té druhé byl tento výsledek bráněn a právě Florencie se tlačila pro vyrovnání, ale čtyřicet pět minut jí bylo málo a AC Milán udržel vedení 1:0 až do konce zápasu. AC má opravdu obsáhlou absenci a chybět bude proti Dortmundu Caldara, Sportiello, Kalulu, Bennacer, Okafor, Leao, Pellegrino a pravděpodobně také Kjaer.

Dortmund

Nekonzistentní Dortmund nezačal svůj zápas s Gladbachem vůbec dobře, ale nakonec se vzchopil a zápas skvěle otočil ve svůj prospěch. Už ve 28. minutě prohrával domácí favorit 0:2, když se za M'Gladbach trefil Reitz a poté Koné. BVB na nic nečekalo a už o dvě minuty později stihlo snížit při trefě Sabitzera. Hned na to přišlo o minutu později srovnání Fullkruga a Dortmund na koni dokázal do poločasu po trefe Bynoe-Gittense navíc i otočit. Ve druhé půli už tento výsledek spíše hlídali, ale v nastavení stihl čtvrtou branku přidat Malen. Dortmund letí do Itálie bez Hallera, Nmechy, Adeyemiho a Duranvilla.

Často kladené otázky AC Milán – Dortmund tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 28.11. ve 21:00 v Miláně na San Siru.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Premier Sport 2, kterou můžete nalézt u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Istvan Kovacs.

