Primera Division - Přikročí Barcelona k nákupu Coutinha? Liverpool už požaduje o dost méně

Dnes 08:30 - Barcelonské vedení nenechá představa koupit do týmu Brazilce Coutinha z Liverpoolu spát. Uplynulé léto byla snaha azulgranas marná, Liverpool ani nebyl ochotný zasednout k jednacímu stolu. Ovšem v posledních dnech se podle zpráv z britského tisku situace zásadně mění, neboť Reds již stanovili cenu, za kterou by svůj poklad prodali.

Philippe Coutinho, hráč Liverpoolu, se měl stát hlavní posilou Barcelony v letním přestupovém okně. Po odchodu Neymara do PSG za 222 milionů eur mělo vedení katalánského klubu poměrně dostatečné prostředky na to, aby hráče přivedlo na Camp Nou. Jenže Liverpool vyjednávat vůbec nechtěl a v poslední možný den nasadil na hráče přemrštěnou cenu 200 milionů eur, na níž Barcelona pochopitelně nepřistoupila.

Nyní se situace začíná pomalu měnit. Na vyhlášení trofejí The Best v Londýně se expedice barcelonského klubu setkala s jedním se zástupců hráče Kiou Joorabchianem, který jim předal vzkaz, podle nějž prý bude Liverpool za hráče chtít už „jen“ 150 milionů eur a prodal by ho už v lednu.

Ovšem i takový ústupek je pořád ještě na hony vzdálen tomu, kolik si azulgranas představovali za brazilského fotbalistu utratit. Management plánoval investovat částku 80 milionů eur, k nimž by mohlo přibýt ještě dalších 30 ve formě výkonnostních bonusů.

Barcelona tak může spoléhat alespoň na jednu věc. Coutinho totiž chce na Camp Nou přestoupit a neváhá tlačit i na vedení, které mu navíc slíbilo, že pokud v srpnu zůstane a pomůže klubu v Lize mistrů, nechá ho v lednu jít.

