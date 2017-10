© metro.co.uk - Ronaldo s Messim

0 Líbilo se

Dnes 14:54 - Messi a Ronaldo spolu soupeří mnoho let a proto jeden jak druhý už zažili situaci, kdy při vyhlašování některé z prestižních individuálních cen museli přijmout skutečnost, že trofej dostal „ten druhý“. Tak jako v pondělí, kdy barcelonský útočník musel uznat fakt, že Cristiano Ronaldo obdržel trofej pro nejlepšího hráče sezóny 2016-17 FIFA The Best.

Minulá sezóna patřila Cristianovi Ronaldovi z Realu Madrid. Svůj celek dovedl k první obhajobě v novodobém formátu Ligy mistrů, navíc s ním po pěti dlouhých letech znovu dobyl španělský ligový titul. Svoji váhu nakonec má i trofej z mistrovství světa klubů.

Pro získání trofeje udílené mezinárodní fotbalovou federací FIFA s výstižným názvem The Best měl tudíž více než pádné argumenty. Leo Messi tak musel v sále londýnského divadla Palladium přijmout fakt, že byl tentokrát Portugalec on tím vyvoleným.

A jak je vidno, porážku přijal s grácií,. Jestli není Messi velký herec, pak by se dalo podle výrazu jeho obličeje s nadsázkou říct, že zisk trofeje Ronaldovi snad i přeje. Jaký kontrast s tím, co Ronaldo prožíval v nedávných letech, kdy si sošky za vítězství odnášel argentinský borec. No jen posuďte sami, co se asi Ronaldovi tehdy honilo hlavou...

6. prosince bude znám držitel tradičního ocenění Zlatý míč. Messi má celkem pět exemplářů ve své vitríně, zatímco Ronaldo čtyři a letos se tak může srovnat s argentinským rivalem na pět. Ovšem ať už volba dopadne jakkoliv, bohužel nebudeme mít možnost sledovat, jak se tváří poražený v tomto případě, neboť po osamostatnění od FIFA vyhlašuje prestižní časopis France Football výsledky sám, pouze prostřednictvím svého webu a streamu, bez galavečeru, na němž by byli hráči přítomni.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesportbible.com