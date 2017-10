Primera Division - TOP 6 poznatků ze včerejšího pohárového zápasu Barcelony v Murcii

© FotbalPortal.cz -

Dnes 08:32 - Barcelona v roli obhájce včera vstoupila do nového ročníku španělského poháru. Na úvod Copa del Rey měla za soupeře třetiligovou Murciu, se kterou si podle očekávání bez problémů poradila. Vzhledem k tomu bude odveta, která se uskuteční za měsíc na Camp Nou, hrána více méně z povinnosti. Zápas samotný přinesl hned několik poznatků...

Vytrvalost Deulofeua

Gerard Deulofeu je houževnatý fotbalista. Ačkoliv měl v první půli problémy zakončit útočné akce, neustále si žádal balón a šel zas a znova do souboje jeden na jednoho. Určitě ho netíží fakt, že mu některé akce nevyjdou a dál to neúnavně zkouší. Pro fotbalistu, který doslova žije ze soubojů, kdy čelí protivníkovi a musí přes něj přejít, nezbytná vlastnost. Jeho vytrvalost měla odměnu v podobě gólu a asistence.

Cillessen ukázal svoje kvality

Holandský brankář předvedl, jak velkým profíkem je. Musí žít ve stínu Ter Stegena, ale když na něj přijde řada, ukáže svoje kvality. Včera v Murcii zlikvidoval hned několik šancí domácích hráčů a i díky němu může Barca myslet na další kolo soutěže.

Alcácer využívá každou příležitost

Paco Alcácer si ligovou soutěž moc neužije. Včera ale hrál na svoji obvyklé pozici „devítky“ a ukázal to nejlepší ze svého repertoáru - jako střední útočník, který se pohybuje do prostoru, natahuje obránce a nabízí řešení svým spoluhráčům. V Murcii měl dvě šance po střelách hlavou. První mu chytil brankář, druhou už nasměroval do branky.

Barca zpět u rozestavení 4-3-3

Messi vzhledem ke své nezměrné kvalitě nutí trenéry modelovat herní rozestavení podle jeho potřeb. Z toho důvodu, když je Argentinec na trávníku, Barcelona obětuje levé křídlo, aby bylo volné pro výlety Messiho z hloubi hřiště, nebo pro nájezdy Alby a Digneho z pozice obránců. Včera se Barcelona vrátila ke klasickému rozestavení 4-3-3 s Deulofeuem na pravé straně a Arnaízem na levé. Azulgranas potřebovali dvě křídla, aby roztáhli Murcii, která nahromadila hráče kolem šestnáctky.

Je Gomes alternativou na pivota?

Valverde nenominoval k zápasu Busquetse a jen na střídačku posadil Rakitiće, dva hráče, kteří hráli na postu pivota od chvíle, co je na lavičce Barcelony. Včera na této pozici vyzkoušel Andrého Gomese, ale bylo na něm vidět, že to pro něj není ideální místo v sestavě. Dělalo mu problémy se otočit, když dostal balón, scházela mu i rychlost, aby dal míč z první. Portugalec mnohem lépe hraje na ofenzivnější pozici vnitřního záložníka a Valverde ho na ni umístil ve chvíli, kdy do hry vstoupil Rakitić.

Skvělý debut posily béčka

Lepší debut v prvním týmu Barcelony si José Arnaíz, hráč, od něhož si v Barceloně hodně slibují, nemohl přát. Vstřelil totiž třetí gól hostů. Azulgranas ho koupili letos v létě pro druholigovou rezervu z Valladolidu po složení 3,4 milionů eur. A radost z jeho premiéry mají i tam, neboť přestupovou částku mohou ještě rozšířit bonusy a jedním z nich byl i ten za první start hráče v áčku. Přesně 100.000 eur. Před rokem podobným způsobem debutoval i Carles Aleña v Alicante, které leží nedaleko od Murcie. Bez vstřelené branky si první zápas za A tým Barcy odkroutil včera i Marc Cucurella.

Murcia 0:3 Barcelona

Góly: 44 Alcácer, 52. Deulofeu, 56. Arnaíz

Barcelona: Cillessen - Semedo, Vermaelen, Mascherano, Digne (83. Cucurella) - André Gomes, Aleñá (76. Rakitić), Denis - Deulofeu (76. Sergi Roberto), Alcácer, Arnaiz

Další pohárové výsledky 4. kola:

Cartagena - Sevilla 0:3

Numancia - Málaga 2:1

Zaragoza - Valencia 0:2

Getafe - Alavés 0:1

Cádiz - Betis 1:2

Jan Preisler / FotbalPortal.cz