Primera Division - Oblíbený Iniesta pod palbou. Na Twitteru nemohou vydýchat jeho místo v sestavě roku

Dnes 16:36 - Jak se s oblibou říká všechna sláva polní tráva. Přízeň fotbalového publika a fanoušků není na věky. O tom se mohl přesvědčit i vždy a u všech oblíbený fotbalista Barcelony Andrés Iniesta, kterého španělští fanoušci na Twitteru ostře kritizují za to, že získal místo v nejlepší sestavě při vyhlašování trofejí FIFA The Best, byť jeho uplynulá sezóna určitě nepatřila mezi nejlepší.

Buffon, Alves, Bonucci, Ramos, Marcelo, Modrić, Kroos, Messi, Ronaldo, Neymar...a Iniesta. Kapitán Barcelony se na galavečeru při předávání trofejí FIFA The Best postavil po bok nejlepších hráčů světa. Další rok v ideální sestavě FIFA, o níž rozhodují trenéři reprezentačních týmů, kapitáni, novináři a fanoušci. Nicméně za účast v této vybrané společnosti si hráč Barcelony vysloužil pořádnou kritiku na Twitteru.

Od chvíle, kdy v roce 2010 vstřelil vítězný gól do sítě Holandska ve finále mistrovství světa, sklízel nekonečné ovace nejen ve Španělsku, ale i v zahraničí. Jenže vše má svůj konec.

Rodák z Fuentealbilly neprochází tak skvostným obdobím, jako po tehdejším světovém šampionátu. A ani minulá sezóna nebyla jiná. Luis Enrique ho dost často nechával sedět na lavičce, či hráč trpěl zraněný. Iniesta neprožíval ideální ročník. Navíc loni rozkvetl Isco, svoji pozici potvrdil Casemiro, prorazil Kanté, lídrem finalisty Ligy mistrů Juventusu se stal Pjanić...

Tedy dost důvodů k tomu, aby se mnozí domnívali, že Iniesta v ideální sestavě FIFA být neměl a díky nimž si vysloužil velkou kritiku na sociálních sítích. Možná ne kvůli výkonům, ale proto, že si to mnozí zasloužili víc.

Uživatel Papi například napsal: „Jestli tu Iniesta teď stojí, pak příští rok tady budeš určitě ty.“ Sasha Resplandes namítá: „Iniesta jako vždycky, jenom proto, že to je Iniesta.“ „Že je Iniesta v nejlepší jedenáctce a není mezi 30 finalisty. To je k posr...,“ napsala například Laura. „Je to velká ostuda, že je Iniesta v jedenáctce FIFA a není tam Isco. Jeho čas už skončil, teď vládne Isco,“ píše Yihi. Srovnání s Belgičanem Fellainim z Manchesteru United pak použil uživatel s nickem AH, když k fotce hráče Red Devil připojil text: „Tenhle chlap dal za svoji kariéru o pět gólů víc než Iniesta.“

A možná mají pravdu. Jaký je váš názor?

