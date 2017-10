Primera Division - Fanoušci Realu, moc se netěšte. O Kanea zájem nemáme, tvrdí totiž madridský prezident Pérez

© as.com - Harry Kane

Dnes 13:29 - Poslední dobou se hodně mluvilo o zájmu Realu Madrid o útočníka anglického Tottenhamu Harryho Kanea. Dokonce se měli při příležitosti vzájemného zápasu v Lize mistrů sejít prezidenti obou klubů, aby projednali možnosti přestupu anglického reprezentanta. Nicméně podle slov nejvyššího muže Realu Madrid zatím k žádnému transferu nedojde.

O spojení Harryho Kanea s Realem Madrid už se hovoří delší dobu, neboť hráč Tottenhamu Hotspur předvádí velice dobré výkony a většinou pokud některý hráč září a vyniká, je okamžitě spojován s Los Blancos. A navíc pokud je to útočník a v Bílém baletu se střelecky trápí jeden z forvardů Karim Benzema.

Nicméně nejpovolanější muž Realu Madrid, prezident Florentino Pérez v rozhovoru pro španělskou rozhlasovou stanici Cadena COPE popřel jakékoliv snahy ukořistit 24letého útočníka.

„Tak to mi hlavou určitě neproběhlo, že bychom měli koupit Harryho Kanea. Je to vynikající hráč a navíc ještě mladý. Má před sebou spoustu let, během nichž bude fotbalově růst, ale my jsme nadšeni, že máme Karima Benzemu a nejen jeho, ale všechny hráče kádru,“ řekl Pérez.

Proslýchalo se totiž, že se obě strany setkali minulý týden, kdy k zápasu Ligy mistrů přijel na madridský San Bernabéu Tottenham a prezident Blancos se měl svého protějšku ptát na hráčovu cenu. „To není pravda. Na cenu jsem se prezidenta Tottenhamu určitě neptal, protože by mi beztak řekl, že stojí 250 milionů eur,“ uvedl.

