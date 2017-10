Primera Division - Madridský víkend: Více gólů než fotbalu, Cristiano je v úzkých, Casemiro jako týpek z diskotéky

© FotbalPortal.cz -

0 Líbilo se

Dnes 09:18 - Real Madrid se včera na stadionu Santiaga Bernabéua konečně střelecky uvolnil. Poté, co vyrovnal historicky nejslabší gólový rozjezd za posledních 75 let, mu bylo dopřáno před brankou Eibaru hned třikrát. Ovšem šestnáctý tým tabulky nepřinutil Bílý balet nějak dramaticky zvýšit obrátky takže stav, který momentálně vystihuje rozpoložení Blancos, je spíš spokojenost než radost.

Jako za starých časů

Real včera sice vyhrál poměrně hladce, 3:0, ovšem výsledek je určitě lepší než předvedená hra. Tak trochu to připomínalo staré časy, kdy madridský klub dokázal soupeře umordovat nebývalou produktivitou. To samé nastalo i včera, kdy byl Eibar až do druhé inkasované branky obhájci titulu v podstatě vyrovnaným soupeřem. Po půl hodině hry ale Bílý balet vedl 2:0, více méně z ničeho.

Cristianova úzkost

Pro nejlepšího střelce historie Realu Madrid, fotbalistu, který v jeho barvách nasázel přes 400 branek, je obzvláště těžké snášet černé období, které na něj momentálně padlo. Po devátém ligovém kole má na kontě jedinou branku. Jeho věčný rival Messi (11 gólů) jakoby na něj dvě kola čekal a vyzýval ho na souboj, neboť Argentinec rozvlnil v lize síť naposledy před 193 minutami. Ale ani tak se CR7 nechytil. Včera mu Dmitrović pár pokusů zhatil a Ronaldo svoji rozladěnost dal gesty zřetelně najevo.

Casemiro coby týpek z diskotéky

Ano, jako týpka z diskotéky označil obránce Eibaru José Ángel brazilského záložníka Realu poté, co se v první půli začali mezi sebou strkat a křičet na sebe. Původ všeho byl v nezakopnutém míči hostujícím celkem ve chvíli, kdy na trávníku ležel domácí Ceballos. Ángela to překvapilo zejména proto, že oba spolu působili v Portu a dobře se znají. „Byli jsme spolu v Portu, proto mi přišlo hrozné, jak vyváděl. Nesedí mu tato role rváče. Vyhrožoval jako...týpek z diskotéky. A to se známe...“, nevěřícně vyprávěl obránce Eibaru.

Eibar nezakopává

Casemiro by se možná tolik nerozčiloval, kdyby byl znalejší situace a nepsaného pravidla. O týmech, které vede José Luis Mendilibar, je totiž velice dobře známo, že nezakopávají míče ve chvíli, kdy na trávníku leží soupeřův hráč.

Potvrzeno - penalta nebyla

Možná jediným sporným momentem včerejšího duelu byl souboj Casemira s hostujícím Inuim v šestnáctce Realu Madrid na začátku druhé půle. Měla se pískat penalta, nebo neměla? Jasno nebylo ani ze záběru několika kamer z různých úhlů pohledu. Světlo do celé situace vnesl samotný postižený v celé akci, japonský křídelník Eibaru, jehož slova do médií tlumočil trenér Mendilibar. „Inui mi říkal, že to penalta nebyla. On je tak hodný, že ani neumí lhát. Říkal mi, že se ho Casemiro nedotkl,“ utnul trenér Eibaru jakoukoliv polemiku.

Radši než přihrát vypálit za 40 metrů

Eibar dal v letošní sezóně za devět zápasů pouze tři góly. Jeho mizernou ofenzivní bilanci z části vystihuje a vysvětluje i situace z prvního poločasu. Po brejku se dostali dva hráči Eibaru proti jedinému obránci, nicméně Charles místo přihrávky Inuimu, který by mohl se svými rychlostními předpoklady uhánět na branku Casilly, raději nesmyslně vystřelil ze 40 metrů...

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz