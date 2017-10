Primera Division - Real konečně prolomil domácí střeleckou bídu a Eibaru nasázel tři góly

© marca.com - Isco se raduje z gólu Realu

Včera 22:36 - Real Madrid snad zkoncoval z domácí střeleckou impotencí, když v sedmi soutěžních zápasech dokázal dát jen 11 branek. Ovšem dnes se proti Eibaru trefil hned třikrát a stejně jako včera Barcelona ani Bílý balet nemusel sáhnout nijak hluboko do svého rezervoáru sil. Už v prvním poločase nasměroval Blancos k výhře vlastní gól a trefa Asensia, tři body pak pojistil Marcelo.

Real Madrid 3:0 SD Eibar

Góly: 18. Oliveira vlastní, 28. Asensio, 82. Marcelo

Real Madrid: Casilla - Nacho Fernández, Varane, Ramos, Hernández - Modrić, Casemiro, D. Ceballos (71. Marcelo) - Asensio (64. Benzema), Isco (71. L. Vázquez), Ronaldo.



SD Eibar: Dmitrović - Capa (72. Peña), Arbilla, P. Oliveira, Lombán, Ángel - Jordán, Escalante (79. Enrich), Rivera, Inuj - Charles (63. Kike García).

Real Madrid si sice proti Eibaru vytvořil první šanci už ve 2. minutě, když na gólmana Dmitroviće nebezepčně pálil Isco, ale to bylo z první čtvrthodiny ze strany domácích prakticky vše. Blancos nehráli nijak dobře a Eibar toho využil k tomu, aby se držel v odstatečné vzdálenosti od své šestnáctky a sem tam i zahrozil, jako ve 4. minutě ostrou ránou Jordán.

Jenže pak se Real vytasil se svoji zbraní, kterou ještě v uplynulé sezóně často využíval. Tedy neuvěřitelnou produktivitou. Stačily totiž dvě střely na bránu a Bílý balet vedl 2:0. K vedoucí brance domácímu týmu nicméně přeci jen pomohl hlavičkou do vlastní branky obránce Paulo Oliveira.

A z dalšího útoku už vedl Real o dva góly. Přihrávku Isca napálil halfvolejem mezi tři tyče Asensio, ovšem nutno přiznat, že s velkým přispěním srbského brankáře Eibaru. Za tohoto stavu najednou veškerý elán hostující celek opustil a měl štěstí, že do kabin nešel s ještě horším skóre, neboť táhlá střela Casemira ze 32. minuty šla jen těsně vedle tyčky hostující svatyně.

Jako přes kopírák ohrozil Dmitroviće Isco i v úvodu druhého poločasu, gólman byl ale opět pozorný a stihl míč vyrazit na rohový kop. Svoje štěstí pak v 64. minutě zkoušel i Modrić střelou z dálky a Ronaldo, jehož po úniku vychytal Dmitrović a následnou dorážku poslal Benzema nad.

Marně se Ronaldo snažil celý zápas dostat míč do sítě, v 79. minutě k tomu měl hodně blízko, ale centr Marcela poslal jen do boční sítě. Mnohem úspěšnější byl právě brazilský fotbalista, který v 82. minutě z hranice šestnáctky vypálil do vzdálenějšího rohu hostující brány a navýšil skóre na konečných 3:0. Šanci korigovat skóre měl ještě v nastaveném čase Inui, ale Casilla předevdl svoje kvality a uhájil první čisté konto této sezóny.

Dosavadní výsledky 9. kola Primera División

Levante - Getafe 1:1 (62. Morales - 58. Fajr)

Betis - Alavés 2:0 (13. Sanabria, 75. Alexis vlastní)

Valencia - Sevilla 4:0 (43. a 92. Guedes, 51. Zaza, 86. Mina)

Barcelona - Málaga 2:0 (2. Deulofeu, 56. Iniesta)

Leganés - Athletic Bilbao 1:0 (54. Beauvue)

Celta - Atlético 0:1 (29. Gameiro)

Villarreal - Las Palmas 4:0 (48. Bakambu, 65. Mario, 68. Navarro vlastní, 90.+3 Sansone)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz