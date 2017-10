Primera Division - Neregulérní gól, naštvaný Suárez, premiéra Deulofeua po šesti letech

© FotbalPortal.cz -

Dnes 10:07 - Barcelona si včera dokráčela k dalším třem ligovým bodům takříkajíc v suchém triku a rozhodně nepředvedla fanouškům nijak přesvědčivý výkon. Nicméně vzhledem k nízké produktivitě soupeře z Málagy i to stačilo na výhru 2:0. Zápas přinesl některé zajímavé poznatky a my vám je shrnuli do pěti bodů.

Neregulérní gól

Po zápase Barcelony s Málagou, i přesto, že mnoho vzruchu nepřinesl, je o čem mluvit. A hlavním tématem je určitě neregulérní gól, který dostal Barcelonu na koně už ve 2. minutě. Centr Digneho totiž vyletěl z pozice, kdy míč už evidentně celým objemem překročil zadní brankovou čáru.

Stav formy Luise Suáreze

Luis Suárez je opravdu z formy. Ačkoliv jsme nedávno vyzdvihovali alespoň jeho neutuchající bojovnost při snaze prolomit svoji nepohodu před soupeřovou brankou, je evidentní, že uruguayský kanonýr se nebývalé trápí. Možná na to má vliv změna pozice po příchodu nového trenéra, ale šance, jaké měl včera, s tím neměly moc společného. Zejména v 73. minutě minul branku z pozice, z které to snad ani nejde. Při střídání pak ani nechtěl podat trenérovi Valverdemu ruku.

Lepší Iniesta, lepší Barca

Andrés Iniesta je v letošní sezóně o hodně lepším hráčem než v té uplynulé. Pro Valverdeho je neoddiskutovatelným článkem základní sestavy a proti Málaze byl jedním z mála světlých bodů. Navíc si znovu vychutnal gólovou radost po parádní trefě. Svůj poslední gól (a jediný v minulé sezóně) vstřelil před třinácti měsíci při kanonádě proti Celticu (7:0). V lize dokonce neskóroval od památného vítězství 0:4 na San Bernabéu. S Iniestou v plné síle je i Barca mnohem lepší, mnohem nebezpečnější.

Deulofeův gólový debut - po šesti letech

Gerard Deulofeu, věčný talent barcelonské líhně, konečně skóroval za dospělý tým azulgrans v mistrovském zápase. A potřeboval na to předlouhou dobu - šest let. Pep Guardiola ho totiž do úplně prvního zápasu postavil už 29. října 2011, kdy v zápase proti Mallorce střídal Davida Villu. Po dalších pěti zápasech odešel na angažmá do Sevilly, Evertonu, Milána, aby se na Camp Nou letos vrátil. A dočkal se i trefy v oficiálním utkání poté, co v Poháru Gampera pokořil brankáře Chapecoense.

Sergi Roberto je v laufu

Sergi Roberto včera opět potvrdil, že momentálně prožívá jeden z nejlepších okamžiků kariéry. Poté, co proti Atléticu minulý týden rozhýbal pravou stranu, opět sehrál důležitý part. Utkání sice zahájil jako pravý bek, ale v průběhu střetnutí se postupně přesouval na pravou stranu, aby skončil tam, kde je mu nejlépe. Pod hroty a s volností pohybu. Suárezovi přichystal ideální pozici. Trenér nároďáku Lopetegui by si měl jeho jméno poznamenat červenou tužkou.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz