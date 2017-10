Primera Division - Real Madrid sleduje Héctora Bellerína. Arsenal by mohl požadovat jen 35 milionů liber

© 90min.com - Hector Bellerín

0 Líbilo se

Dnes 10:05 - Arsenal údajně bude požadovat pouhých 35 milionů liber za Héctora Bellerína, pokud by Real Madrid skutečně projevil zájem o španělského beka. Bellerín po snovém začátku na Emirates Stadium, kterým si vysloužil i smlouvu do roku 2022, podává už v druhé sezóně po sobě nejisté výkony a vedení Arsenalu si není jisté tím, zda se jeho cena nebude nadále propadat.

Navzdory podpisu smlouvy na Emirates Stadium do roku 2022 by Bellerín mohl být další hvězdou na odchodu z Arsenalu, 22letý krajní bek totiž ani letos nepředvádí očekávané výkony, přičemž už delší dobu není vidět znatelný pokrok v jeho vývoji.



Podle informací Don Balon jeví o hráče zájem prezident Realu Madrid Florentino Perez, jenž by Bellerína mohl získat na poměry dnešního přestupového trhu za poměrně nízkou částku.



Španělský velkoklub se momentálně musí vyrovnat s absencí jednoho z klíčových hráčů družiny Zinedina Zidana, pravého obránce Daniho Carvajala, jehož během absence zastupuje neprověřený mladík Hakimi.



Perez je navíc pod tlakem fanoušků i médií, kteří mu vyčítají nevýhodný letní prodej obránce Danila do Manchesteru City. Vzhledem k Bellerínově věku se navíc zdá, že španělský obránce bude mít svoje nejlepší roky ještě před sebou, ačkoli od roku 2014 jeho výkony stagnují.

Kam dál?

Více informací o Real Madrid CF naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz