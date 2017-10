Primera Division - TOP 5 změn aneb Jak se Barcelona proměnila po 100 dnech Valverdeho ve funkci

© twitter.com - Ernesto Valverde

Dnes 11:56 - Ernesto Valverde tento týden dovršil 100 dní v roli trenéra Barcelony. Dobu hájení, která se poskytuje například politikům, aby mohli bez tlaků a kritiky zvenčí převést do praxe změny, jež měly v plánu. Také u nového kouče azulgranas bylo možné zpozorovat jisté odlišnosti od jeho předchůdce. Zde je výpis těch pěti nejpodstatnějších.

Diplomatické vystupování

V éře trenéra Luise Enriqueho se vyhrálo spoustu titulů, nicméně toto období se rovněž vyznačovalo neustálým napětím mezi trenérem a novináři při tiskových konferencích. Bývalému trenérovi se rozhodně tato část jeho povinností nezamlouvala a ani to nijak nezakrýval. Valverde naproti tomu chápe, že je to součást byznysu a nenechá se vykolejit nepříjemným dotazem, snaží se vždy zachovat dekorum. A to musel za pár měsíců, co je ve funkci, čelit takovým ožehavým tématům, jako byl odchod Neymara, špatný výkon v Superpoháru proti Realu, politická situace v Katalánsku či interní problémy v klubu.

Rozestavení 4-3-3 již není nedotknutelné

Trenér Valverde dlouho hledal ideální rozestavení a možná v něm stále pokračuje, ovšem jedno je jisté. Systém 4-3-3 pro něj není nedotknutelný. Podle potřeby sáhne k jeho obměně, nejčastěji na 4-4-2. V posledních zápasech se navíc ukazuje sázka Valverdeho na jistou „asymetričnost“ spočívající v tom, že celá levá strana je vyklizena pro útočení levého obránce. Bez klasického křídla, které je naopak na pravé straně.

Dobře vychází s vedením, má větší vliv

Enrique byl v posledním roce svého kontraktu už trochu otrávený, k čemuž hodně napomohla i skutečnost, jak vedení klubu řešilo některá témata. Valverde prozatím tento problém nemá. Navíc s reorganizací klubu získala figura trenéra na větší váze. Společně s Pepem Segurou a Robertem Fernándezem mají největší slovo při rozhodování o posilách...Nebo to aspoň takto v klubu prezentují.

Hráči stojí za trenérem

Ačkoliv 100 dní není dostatečný čas, aby se mohly objevit problémy, zatím se zdá, že Valverde dokázal získat hráče na svoji stranu. I největší hvězdu Messiho, který je nadšený se svoji novou pozicí. Jak bude v budoucnu snášet svoje odsunutí z ohniska dění Suárez, se ukáže v průběhu sezóny. Ovšem zatím žádné výstupy proti trenérovi, jako byl ten Jordiho Alby v minulé sezóně, nepřišel.

Návrat k tiki-tace, neprostupná obrana

Ačkoliv bylo výše popsáno, že klasické barcelonské rozestavení 4-3-3 už není tak nedotknutelné, Valverde se evidentně vrátil k tradiční hře, kdy Barcelona vládla na míči. Ne jako v poslední době, kdy se pomalu z bleskového brejku stala hlavní zbraň Barcelony. S tím souvisí i zlepšení obrané činnosti. Azulgranas nyní hrají v užším bloku, blíž u sebe a hned po ztrátě míče se ho snaží dostat presinkem co nejdříve pod svoji kontrolu.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz