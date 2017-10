Primera Division - Real Madrid se zajímá o mladého španělského obránce

Di do prdele s Aubou, co je to za hit přát si pořád nějakýho Aubumeyanga...Koho Real koupí je už dávno jasný, bude to buď Lewandowski nebo Harry Kane....nikdo jiný v úvahu nepřipadá, to že sen Aubovo je Real Madrid že to slíbíl dědkovy, takových na svět běhá co to někomu slíbili ale neřekli na hlas...