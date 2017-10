Primera Division - Real se potřebuje proti Eibaru střelecky probrat, vedoucí Barcelona hraje s poslední Málagou

© as.com - Cristiano Ronaldo během loňského zápasu s Eibarem

0 Líbilo se

Dnes 13:43 - Devátým kolem o víkendu pokračuje španělská La Liga. Vedoucí Barcelona má teoreticky snadnou úlohu, protože na domácím stadionu přivítá poslední celek tabulky z Málagy. Také mistrovský Real Madrid hostí celek z dolních pater pořadí španělské soutěže a rád by si proti němu vylepšil letošní tristní gólovou bilanci před vlastním publikem.

FC Barcelona - Málaga CF

Sobota 21. října, výkop 20.45, Camp Nou, Barcelona

Barcelona se po středeční výhře 3:1 nad Olympiacosem Pireus opět vrací do ligové roboty a stejně jako v evropské soutěži na ní i v sobotu čeká celek, který by azulgranas neměl dělat větší problémy. Řecký mistr se na Camp Nou směrem do ofenzivy po celých devadesát minut nepouštěl a to ani poté, co hrál celou druhou půli v početní výhodě po vyloučení Piquého.

Málaga totiž do letošního ročníku La Ligy odstartovala prachbídně. V osmi zápasech vybojovala jedinou remízu, logicky ji patří úplně poslední příčka a dorovnala historicky nejhorší rozjezd týmu španělské ligy za posledních deset let. V sezóně 2007-08 se takto „dařilo“ Levante, bod měl na kontě po osmi kolech i Gijón v ročníku 2011-12.

Ovšem v minulých letech byla Málaga synonymem velmi náročných zápasů a pro Barcu nezřídka i bodových ztrát. Tak jako například v minulé sezóně, v plném boji o titul, nechali azulgranas na půdě tohoto andaluského klubu po prohře 0:2 nejen všechny body, ale i možná poslední zbytky nadějí na první místo v tabulce. Sedm kol před koncem se totiž vzdálenost na vedoucí Real rozrostla na šest bodů.

V té samé sezóně na podzim dokonce Málaga odvezla z Camp Nou cenný bod po remíze 0:0 a ani v ročníku 2014-15 nedokázala Barcelona vstřelit ve dvou vzájemných zápasech ani gól, když v Málaze remizovala 0:0 a doma pak prohrála 0:1.

V tu dobu ale byla Málaga sedmá v tabulce a bojovala o účast v evropských pohárech. Aktuálně mají ale v týmu, který ještě v sezóně 2012-13 hrál čtvrtfinále Ligy mistrů s Dortmundem, úplně jiné starosti. Každopádně trenér Míchel má od vedení klubu údajně nadále plnou důvěru.

V posledním vzájemném zápase Barcelony a Málagy byl vyloučen Neymar

Barcelona je v naprosto opačné situaci, vyhřívá se na špici tabulky. Byť v minulém kole ztratila na půdě Atlética Madrid první body v sezóně (1:1), na druhou Valencii má nadále náskok čtyř bodů a na třetí Real dokonce pět.

Trenér Valverde zřejmě přistoupí k rotaci se sestavou a dá šanci hráčům, kteří čekají na příležitost. V sestavě by se tak mohl objevit Denis Suárez nebo i Paco Alcácer, který nenastoupil od 26. srpna. Zranění jsou i nadále Dembélé a Rafinha. Málaga nemůže počítat s Diegem Gonzálesem, Kuzmanovićem, Riccou, zdravotně fit ještě není ani brankářská jednička Roberto.

Pravděpodobné sestavy:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Mascherano, Digne - Busquets, Rakitić, Denis Suárez - Alcácer, Messi, Luis Suárez

Málaga: Prieto - Rosales, Luis Hernández, Baysse, M. Torres, Juankar - Rolan, Rolón, Adrián, Mula - Borja Bastón

Tip FotbalPortal.cz 3:0

Real Madrid - SD Eibar

Neděle 22. října, výkop 20.45, San Bernabéu, Madrid

Real Madrid čeká o víkendu provinční Eibar, který letos klopýtá na chvostu tabulky. Navíc se střelecky trápí a za osm kol dal pouhé tři branky, které mu ale dokázaly vynést sedm bodů. Nicméně v posledních třech zápasech vyšel gólové naprázdno, z čehož má trenér Mendilibar těžkou hlavu. Útočníci mu nestřílí góly. Sergi Enrich dal jednu branku, Charles, s nímž kouč moc nepočítá, se rovněž trefil jednou a třetí útočník Kike García, jenž toho paradoxně odehrál nejvíce, neskóroval ještě ani jednou.

Ovšem střílení branek letos není problém jen pro Eibar. V trochu jiném měřítku je to fuška také pro Bílý balet. A především na domácím stadionu San Bernabéu, kde v úvodních sedmi zápasech v rámci všech soutěží dokázali Blancos skórovat jen jedenáctkrát, což je vyrovnání nejhoršího údaje za posledních 75 let.

Loni Eibar na Bernabéu uhrál cennou remízu

Zidaneho boys letos před vlastním publikem šetří municí, chybí jim tradiční produktivita, kterou rozhodovali zápasy i ve chvílích, kdy hra nebyla úplně v pořádku. Jenže letos to nějak nejde. Například Ronaldo dal zatím jedinou branku, stejně tak Benzema a mužstvo doma dokázalo porazit pouze Espanyol a v Lize mistrů APOEL, kterému jako jedinému nastřílelo víc než dvě branky.

Situaci komplikují i zranění, kdy francouzský kouč nemohl nejprve počítat s Benzemou, nyní pak Balem, schází nemocný Carvajal, který, ač z pozice obránce, vydatně podporoval útok. Ani obrana nepůsobí nejjistěji a v některých momentech týmu schází potřebná trpělivost a hráče přepadá úzkost ve chvíli, kdy výsledek nehraje v jejich prospěch.

Real Madrid má stále mimo hru zraněné Kovačiće a Balea, nově se vrátil se svalovými problémy na marodku hrdina zápasu s Tottenhamem gólman Keylor Navas. Varane sice včera trénoval mimo hlavní skupinu, ale do utkání by měl bez potíží nastoupit. Eibar postrádá zraněné Yoela, Ramise, Rica, Aleja a Pedra Leóna.

Pravděpodobné sestavy

Real Madrid: Casilla - Nacho, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modrić, Isco - Benzema, Ronaldo

Eibar: Dmitrović - Capa, Lombán, Paulo Oliveira, Arbilla, Juncá - Jordán, D. García, Escalante, Inui - S. Enrich

Tip FotbalPortal.cz 4:0

Kompletní přehled zápasů 9. kola Primera División

Sobota 21. října

13.00 Levante - Getafe

16.15 Betis - Alavés

18.30 Valencia - Sevilla

20.45 Barcelona - Málaga

Neděle 22. října

12.00 Villarreal - Las Palmas

16.15 Celta - Atlético

18.30 Leganés - Athletic Bilbao

20.45 Real Madrid - Eibar

Pondělí 23. října

20.00 Real Sociedad - Espanyol

21.00 Deportivo - Girona

Více informací pro všechny fanoušky Barcelony najdete na FB stránkách 4EVERBARCA.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz