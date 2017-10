Primera Division - Dva supergólmani zastínili dva superstřelce, Benzema opět perlil, Bernabéu zas jako překážka?

© FotbalPortal.cz -

Dnes 10:19 - Real Madrid remizoval na domácím stadionu v rámci třetího kola Ligy mistrů s Tottenhamem 1:1 a bitva o první místo ve skupině H tak zůstává nadále otevřená. Včera v Madridu ukázali svoje umění oba gólmani, na druhou stranu svoji horší verzi opět předvedl Benzema, jenž mohl domácím přihrát tři body.

Navas a Lloris měli svůj den

Ačkoliv se zápas Bílého baletu s Kohouty prezentoval spíše jako bitva Ronalda s Kanem, včerejšímu duelu by spíše slušela upoutávka na souboj dvou supergólmanů. Kostaričan dvěma zásahy rozesmutnil hvězdu Tottenhamu, navíc se blýskl i při dalších střelách a určitě odchytal nejlepší zápas sezóny. Pozadu ale nezůstal ani Hugo Lloris v brance hostů. Ronaldovi zneškodnil dvě gólové střely, ale hlavně se zaskvěl při hlavičce Benzemy, kterou reflexivně vyrazil nohou, byť už jeho tělo mířilo na druhou stranu. Opravdu vynikající výkony od obou.

Benzema už zase válí

Karim Benzema se o víkendu vrátil po zranění a hned se do zápisu o utkání v Getafe zapsal vstřelením úvodního gólu. A včera mohl v krasojízdě pokračovat. Ovšem fanoušci opět viděli toho tradičního Benzemu, který je schopen největší geniality, ale zároveň zazdít dvěstěprocentní tutovku. Proti Tottenhamu předvedl to druhé, kdy po ráně Cristiana Ronalda do tyče měl před sebou prakticky volnou bránu, ovšem míč poslal z blízka úplně mimo. A ve druhém poločase měl na hlavě výše zmíněnou šanci, kterou mu se štěstím zhatil Lloris.

Stihomam Bernabéu pokračuje

Letos to Realu doma trochu hapruje. Poté, co přejel Barcelonu v Superpoháru na něj přišly v kulisách Santiaga Bernabéua zlé časy. Na klub rozměrů Realu Madrid jsou dvě výhry v šesti utkáních hrozně málo. Důvod? Slabší produktivita, nevyváženost mezi útokem a obranu, která také nepůsobí nejjistěji. Venku se zkrátka Realu hraje lépe...

