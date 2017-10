Primera Division - Barcelona se zajímá o obránce Chelsea

© thesun.co.uk - Marcos Alonso je v hledáčku Barcelony

Dnes 15:21 - Na Pyrenejském poloostrově začínají kolovat spekulace o tom, že management vedoucího celku španělské ligy z Barcelony se nápadně často ptá na někdejšího obránce Realu Madrid Marcose Alonsa, který se v Chelsea vypracoval na jednoho z nejlepších levých beků soutěže a možná i Evropy.

Marcos Alonso je v současnosti považován za jednoho z nejlepších levých obránců současnosti. A Barcelona, ač momentálně ve svých řadách má také špičkového Jordiho Albu, má prý v úmyslu podle informací Don Balon zaútočit na někdejšího hráče konkurenčního Realu Madrid, momentálně hájícího barvy londýnské Chelsea.

Právě v Realu Alonso nenašel cestu do prvního týmu a v dresu áčka Bílého baletu odehrál jediný ligový zápas. Pro svoji další kariéru proto zvolil Bolton, aby následně přestoupil do Fiorentiny, která ho následně zapůjčila do Sunderlandu.

Během těchto štací nepředváděl úplně přesvědčivé výkony, zejména vyvstávaly pochybnosti, zda-li fyzicky stačí na britský fotbal. Proto velmi překvapilo, když za něj manažer Chelsea Antonio Conte zaplatil loni v létě italskému klubu 25 milionů liber.

Jenže Marcos Alonso předvedl na Stamford Bridge nečekaný rozpuk a je v současné době považován za jednoho z nejlepších beků Premier League. Výraznou měrou v uplynulé sezóně pomohl Blues k zisku ligového titulu a jeho výkony neuvadají ani v právě probíhajícím ročníku. Proto i zájem Barcelony.

Ovšem Chelsea nemá v úmyslu se Alonsa, který má smlouvu do roku 2021, zbavovat, proto by musela Barcelona přispěchat s tučnou sumou, aby vedení Blues začalo alespoň trochu přemýšlet o transferu. Chelsea má totiž v plánu získat z Juventusu beka Alexe Sandra, za nějž v létě požadovala Stará dáma 60 milionů liber. Peníze od Barcy by se mohly hodit.

