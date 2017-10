Primera Division - Piqué napodobil v zápase proti Atléticu Luise Figa

© FotbalPortal.cz - Piqué a Figo

Dnes 12:10 - Barcelonský obránce Gerard Piqué už si pomalu začíná zvykat na to, že ho v každém zápase mimo domovský Camp Nou doprovází při kontaktu s míčem ohlušující pískot z tribun. Nejinak tomu bylo i při sobotním šlágru španělské ligy na stadionu Atlética Madrid. Speciální přivítání ho na Wanda Metropolitano čekalo již před zápasem.

Jakmile vyběhl se svými spoluhráči na trávník nového stadionu Atlética Madrid na předzápasové rozcvičení, vytáhlo osazenstvo jižní tribuny jako jeden muž španělské vlajky a spustilo jednolitý pískot směrem k hráči, který je zastáncem samostatného Katalánska, což především v Madridu dělá zlou krev.

Piqué se s tímto projevem nevraživosti vypořádal po svém a když se vracel zpět do útrob stadionu strčil si provokativně prsty do uší. Ostatně podobně to učinil již před ním v roce 2000 Luis Figo, který to měl po svém přestupu z Barcelony do Realu Madrid hodně těžké. A při první návštěvě Camp Nou ho čekalo hodně nepřátelské prostředí a s pískotem tribun se vypořádal stejně.

Pár měsíců po Figovi pak stejné gesto použil i barcelonský Rivaldo během zápasu na San Bernabéu, kdy dvěma góly pomohl k remíze 2:2 (a třetí mu nebyl uznán). Při jejich oslavě si provokativně před fanoušky Madridu zacpal uši.

