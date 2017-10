Primera Division - Zidane oslavil své jubileum vítězně a byl rád za Ronalda

© as.com - Zidane s Ronaldem

Dnes 16:47 - To to panečku letí. Zdálo se to jako včera a Zinedine Zidane už na lavičce Realu Madrid odkočíroval rovnou stovku zápasů. A valná většina z nich byla vítězná, jako poslední včerejší duel na Coliseum Alfonsa Péreze, kde Real možná trochu se štěstím vyhrál nad Getafe 2:1.

„Zápas jsme začali dobře, s potřebným nasazením. Dostávali jsme se do příležitostí a dali jsme dokonce i vedoucí gól. Ovšem v dalších 15 minutách jsme trochu zvolnili. Nicméně zápas jsme zvládli, pomohli nám k tomu i střídání. Získali jsme tři důležité body,“ uvedl na tiskové konferenci trenér Realu Madrid.

„Víme, že dokážeme dát gól v kterékoliv fázi zápasu, ale je pravda, že na začátku druhé půle jsme měli trochu problémy. Ale trpělivostí jsme se vrátili do zápasu. Iscův příchod na hřiště se hned projevil, navíc přihrál Ronaldovi na vítězný gól.“

Dlouhé tři zápasy nepocítil radost z gólu klíčový útočník Cristiano Ronaldo. Také včera zahodil některé dobré šance a trefil se až v samotném závěru. Za to byl Zidane moc rád. „Je to hrozně důležité, že první gól dal. Jsem ale rád i za Karima Benzemu. I za to, že mám v týmu Isca, Marcela, Thea...Doufám, že se nakonec brzy všichni uzdraví,“ pokračoval Zidane.

Ke svému včerejšímu jubileu, kdy odkoučoval stý zápas na lavičce Realu Madrid poznamenal: „Nezměnilo se vůbec nic. Jsem pořád stejný. Ale je to určitě lepší, že jsem stý zápas vyhrál. Je to příjemná vzpomínka.“

Zidane tradičně nechal po reprezentační pauze některé hráče odpočívat k čemuž poznamenal: „Během reprezentační přestávky mnoho hráčů nastupovalo a sehráli důležité zápasy. Jiní tady zůstali a dobře trénovali. Já potřebuji všechny. Je pravda, že jsme měli během devadesáti minut asi deset minut poklesek, ale to se stane. Čeká nás teď šest zápasů a je potřeba zohlednit, kteří hráči hráli a kteří byli například zranění.“

Slova chvály si například našel pro mladého záložníka Marcose Llorenteho, jenž nastoupil na místě Casemira. „Hrál solidní utkání, dělá věci dobře a jeho počínání má smysl. Přispěl rovnováhou mezi útokem a obranou. Líbil se mi, stejně tak Achraf.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com