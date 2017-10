Primera Division - TOP 6 klíčových témat zápasu Atlética s Barcelonou

© FotbalPortal.cz -

Dnes 10:05 - Velmi zajímavou podívanou přinesl včerejší šlágr 8. kola španělské ligy mezi Atléticem Madrid a do té doby bezchybnou Barcelonou. Obě mužstva skórovala jednou a tak se body nakonec dělily. S odstupem několika hodin se můžeme poohlédnout za klíčovými tématy tohoto duelu.

Messi nezopakoval heroický výkon z národního týmu

Leo Messi vzal uprostřed týdne veškerou odpovědnost za národní tým na sebe, když svoji Argentinu třemi góly v zápase v Ekvádoru dovedl na mistrovství světa. Po čtvrtečním návratu měl k dispozici pouze jeden trénink. Proti Atléticu nezopakoval heroický výkon z národního týmu, ale i tak dokázal nahánět strach obraně Atlética už jen svoji přítomností. Dal o sobě vědět hned v první minutě, ve druhé půli trefil z přímého kopu tyč a v úplném závěru trnuli domácí diváci, když rozehrával standardní situaci z velmi dobré pozice.

Saúl - muž velkých zápasů

Záložník Atlética Saúl Ñíguez není nijak produktivní střelec. Ostatně včerejší trefa byla jeho první v letošní sezóně. Nicméně svoje góly si schovává na velké příležitosti. Podle zdroje Squawka, pokud budeme brát jako výchozí bod start sezóny 2016-17, třinácti z 15 gólů Saúl otevřel skóre zápasu. Mnozí si budou určitě pamatovat jeho zásahy proti Realu Madrid, Bayernu, Leicesteru či Leverkusenu v Lize mistrů.

Gomes opět nepřesvědčil

André Gomes dostal překvapivě místo v úvodní sestavě Ernesta Valverdeho namísto Paulinha. Byl to jeho první zápas v základu od porážky ve španělském Superpoháru s Realem 16. srpna. Kouč ho postavil na pravou stranu čtyřčlenné zálohy, kde měl pomáhat zvýšit údernost barcelonského útoku a snad měl i bývalý hráč Valencie pomáhat zachycovat útoky levého obránce Filipeho Luise. Jeho výkon ale vyvolal nové pochybnosti nad dalším setrváním v klubu. Nedaří se mu.

Suárez se nikdy nevzdává

O Luisi Suárezovi můžete říkat cokoliv. Ale jednu věc mu nikdo upřít rozhodně nemůže. Kontroverzní Uruguayec se nikdy nevzdává, pokaždé předvádí velkou snahu bojovat, což u mnohých hráčů, když se věci nedaří, nebývá úplně obvyklé. Včera mohl znovu propadat deziluzi, ale nehodil flintu do žita a dál zkoušel ztéci braku Oblaka. To se mu nakonec podařilo, když výstavním koníčkem dostal míč po centru Sergiho Roberta za brankovou čáru.

Barceloně schází kreativní záložník

Většinový obrázek včerejšího zápasu byl jak ze starých časů barcelonské školy tiki-taka. Držení míče na kopačkách azulgranas, ovšem ten létal ze strany na stranu, občas dozadu. Jenže průnik do zformované obrany, která by nahnala strach Colchoneros, přicházel jen zřídka kdy. Více méně to byli jen Iniesta s Messim, kteří se snažili proniknout do opevněného hradu. Barceloně schází další kreativec. Třeba Coutinho...

Rychlost na krajích prospěla Barce

Dobré rozhodnutí učinil včera večer Ernesto Valverde v okamžiku, kdy zvažoval střídání hráčů. Příchod Sergiho Roberta a Deulofeua na pravou stranu dodal v této zóně barcelonské hře energii a rychlost, kterou tým v první půli při obsazení Semedo - André Gomes jednoznačně postrádal. Pro Barcelonu by to mohl být do budoucna zajímavý taktický tah, který používá například José Mourinho. Dodat týmu rychlost z lavičky. Mnohem větší vliv na hru měl rovněž Gomes, když se přesunul pryč z pravé strany. Sergi Roberto v 82. minutě naservíroval vyrovnávací gól Suárezovi. Navíc obránce Atlética Filipe Luis neměl ani čas na obvyklé výlety vpřed. Pro Atlético bylo obtížnější se v posledních 20 minutách dostat na polovinu Barcelony.

