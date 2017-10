Primera Division - Premiérové trefy Benzemy a Ronalda přihrály Realu Madrid tři body

tak dle toho co píšeš to vypadá že i fanoušek realu uznává že si to nezaslouží vyhrát.. myslím že, už ten předešly ročník tohoto pochybného ocenění byl dost kontroverzní.. Ale dle tebe by měl stačit podařený závěr sezony (max 2 měcíce) a zbytek roku může být hrát tužku..to asi není moc férové ocenění co?