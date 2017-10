Primera Division - Návrat do United? Ne. Já chci do Realu, věří si Depay

© thesun.co.uk - Memphis Depay

Dnes 11:16 - Memphis Depay po svém přestupu do Manchesteru United rozhodně nezářil tak, jak se od něho vzhledem k jeho talentu a částce očekávalo. Nakonec sbalil kufry a mašíroval do Lyonu. Rudí ďáblové na hráče sice mají zpětnou přestupní klauzuli, ale nizozemský reprezentant má trochu jiné představy o svojí budoucnosti...

Memphis Depay přicházel do Manchesteru United v létě 2015 s velkým očekáváním. Rudí ďáblové ho kupovali plni euforie z PSV za 25 milionů liber, které při splnění výkonnostních bonusů mohly naskákat až na 34 milionů liber. Jenže většina z nich zůstala pouze na papíře smlouvy. Hráč, kterého si vybral Louis van Gaal, se v Manchesteru prosadit nedokázal.

Proto letos v lednu putoval do Olympique Lyon za 21,7 milionů liber. Manchester United si ale na hráče stále ponechalo opční právo přivést ho na Old Trafford zpátky za 35 milionů liber.

Ovšem jestli k tomu někdy dojde je skutečně ve hvězdách. Nejde o to, jestli se Depayova výkonnost zvedne na dostatečnou úroveň, ale také o to, jestli bude sám hráč vůbec chtít. Jak prohlásil, jeho přáním je totiž hrát za madridský Real.

„Myslím, že budu hrát za Real Madrid. Ano myslím to vážně, je to můj cíl,“ uvedl Depay pro PSV Supporters.

„Kdy to bude? To ví jenom bůh. On mi pomůže a dostane mě tam.“

Jaký názor na Depaye má jeho kouč José Mourinho? Má ještě šanci, byť ji odmítá, hrát za Red Devils?

„Přáli jsme mu, aby se mu v Lyonu dařilo a vrátil se, protože ho tu má každý rád. Potencionálně je to stále dobrý fotbalista. Pan Van Gaal udělal dobře, když ho koupil. Znal ho z národního týmu. Na MS byl velmi mladý a měl záblesky kvality. Během 18 měsíců, co tady, byl, se sice neprosadil, ale domnívám se, že je velmi důležité pro klub, aby jeho talent kontroloval,“ uvedl The Special One.

