Primera Division - Barcelonské plány na přestupovém trhu

Dnes 10:00 - Vedení Barcelony nevyšlo z posledního přestupového období s úplně čistým štítem. Fanoušci asi čekali větší ryby, celou situaci nakonec zachraňoval Ousmane Dembélé, za něhož Barcelona vynaložila více jak 100 milionů eur. Proto už direktiva Katalánců připravuje půdu proto, aby další transferové okno bylo úspěšnější a v kádru azulgranas skončily všechny posily, které si vytyčila jako prioritní.

Poslední dobou dělá Barceloně velkou potíž proměnit svoje přestupové sny v realitu. Před letním přestupovým oknem si lidé ve vedení azulgranas rozdělili potencionální posily na ty „potřebné“ a na ty, které nadchnou a uspokojí fanoušky.

V první skupině byli především praví obránci (Semedo nebo Bellerín), středopolař fyzického ražení (přednost měl Paulinho) a pak Gerard Deulofeu, za nějž se zaplatilo 12 milionů eur Evertonu podle klauzule ve smlouvě. Ve skupině druhé pak figuroval především Verratti a později Coutinho. Ani jeden ovšem nepřišel.

Barcelona si tak mohla odškrtnout pouze položku „potřební“. Posily z druhé skupiny se zasekly na neoblomném postoji Paris SG, které nejenže nechtělo o Italovi jednat, ale nakonec zaútočilo a za rekordní sumu si odvedlo Neymara. Za této situace a s plnou kapsou museli Bartomeu a spol. sáhnout „alespoň“ po Dembélém, který měl utišit rozlícené fanoušky a současně s tím i zacelit místo v útoku. V případě Coutinha neměl Liverpool rovněž sebemenší touhu hráče prodat.

Jaké jsou tedy plány Barcelony pro následující dvě přestupová okna?

Arda Turan

První záležitost, s níž se potřebuje Barcelona vypořádat. Zbavit se hráče, s nímž trenér Valverde, jako jediným z kádru, ani trochu nepočítá. Arda má ale na Camp Nou slušnou smlouvu, podle deníku AS kolem 3 milionů eur, jiné zdroje uvádí částku dokonce ještě vyšší, která trvá až do roku 2020. A on ji má v plánu dodržet. Proto v létě odmítl možnost hostovat například v Galatasaray.

Bez odchodů (mluví se i o Rafinhovi a Vermaelenovi) asi žádná posila v lednu nepřijde. Proto odvážné plány získat Coutinha nechá management klubu až na letní termín.

Yerry Mina

Kolumbijský stoper už má s Barcelonou všechno domluvené několik měsíců. Jeho cena činí 9 milionů eur. V Palmeiras, kde působí, zřejmě zůstane až do léta. Do Barcelony by se dříve stěhoval jen v případě, že by se buď někdo zranil, nebo odchodem oslabil zadní linii. V tuto chvíli je navíc zraněný.

Kreativní záložník

Hráč podobných charakteristik, jako je Marco Verratti v létě do Barcelony nedorazil. Trenéři upřednostňovali příchod Paulinha Bezerry. Seri z Nice už byl prakticky domluvený, ale na poslední chvíli se od jeho transferu ustoupilo i díky přetlaku záložních hráčů. A tento stav nadále trvá. Barceloně se rovněž líbí Goretzka ze Schalke, kterému v létě končí smlouva.

Posila, která naplní fanoušky nadějí

V této přihrádce nadále zůstává Philippe Coutinho. Brazilskému univerzálovi se nepodařilo vymanit ze spárů Liverpoolu, nicméně nadále udržuje naději zahrát si jednou v dresu Barcelony. Vedení klubu se domnívá, že bude velmi obtížné uskutečnit tento přestup během lednového okna. Navíc Coutinho by nemohl hrát na jaře Ligu mistrů.

