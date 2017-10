Primera Division - Zidane: Do Barcelony nejdu, mám bílé srdce. Ale co francouzská modrá?

© mundodeportivo.com - Zinedine Zidane

4 Líbilo se

Včera 16:33 - Trenér Zinedine Zidane zítra pokoří jeden velký milník. Postaví se posté na lavičku madridského Realu. Za tu dobu už spoustu kritiků přesvědčil, že si místo na střídačce Bílého baletu zaslouží. Přehled trofejí, které za tu dobu získal, ostatně hovoří za vše.

Na dnešní tiskové konferenci před sobotním ligovým duelem odpovídal Zidane na velké množství otázek. Překvapivě se musel vypořádat i s tou, která se týkala jeho možné budoucnosti u konkurenční Barcelony.

Fanoušci Realu ale mohou být naprosto v klidu, neboť francouzský lodivod odpověděl naprosto jednoznačně. „Já mám celé srdce bílé. Jsem teď tady. A co se týče mojí hráčské kariéry, bylo to úplně stejné. Po odchodu z Realu se mě ptali, jestli bych nešel do jiného klubu a já nechtěl,“ uvedl Zizou.

Jenže deník Mundo Deportivo přinesl zajímavou informaci o tom, že by Zidane třeba stejně nemusel Real Madrid v příští sezóně trénovat. Ne kvůli přestupu do jiného klubu, nýbrž proto, že by mohl převzít otěže reprezentačního týmu Francie.

„Ve Francii se o této možnosti mluví hodně nahlas a po MS v Rusku by se mohla stát realitou. To končí smlouva Deschampsovi, který ale může prodloužit smlouvu do roku 2020 poté, co dostal Francii na MS,“ píše redaktor MD Manuel Bruña. A varianta Zidaneho na lavičce národního týmu by se příznivcům Les Bleus líbila, hned 72 procent se v hlasování vyslovilo pro tuto možnost.

Deschamps je totiž po skončené kvalifikaci, byť úspěšné, pod silnou palbou kritiky. Je mu vyčítáno, že nedokázal naplno využít potenciál hvězd jako jsou Mbappé, Griezmann či Pogba. Podle tamních odborníků Francie po prohraném finále EURO 2016 stagnuje a potřebuje novou krev.

„Trenér Realu si je vědom, že jeho jméno je v této spojitosti zmiňováno a nikdy tuto možnost nevyloučil. Ale raději o tom mluvit nechce a plně se soustředí jen na Real. Jestli mu ale Francie místo nabídne, bude těžké odmítnout. Prezident Realu Pérez by tak musel hledat nového kouče a jeho favoritem je už delší dobu Němec Joachim Löw, který by právě po šampionátu mohl svůj post opustit,“ uvádí Mundo Deportivo.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk, mundodeportivo.com