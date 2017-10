Primera Division - Atlético hraje proti Barçe a Simeone má před sebou velkou výzvu, Zidane oslaví v Getafe jubileum a atakuje další rekord

© goal.com - Messi se probíjí obranou Atlética

Dnes 12:45 - Reprezentační přestávka je za námi a to znamená, že se mohou naplno rozjet ligové soutěže, včetně té španělské. Ta dokonce fanouškům nachystala hodně lahodné menu v podobě souboje vedoucí Barcelony na stadionu velkého rivala Atlética Madrid. Mistrovský Real hraje malé madridské derby v Getafe.

Atlético Madrid - FC Barcelona

Sobota 14. října, výkop 20.45, Wanda Metropolitano, Madrid

Velká výzva čeká na Atlético Madrid v sobotu večer na novotou vonícím stadionu Wanda Metropolitano, kde se doposud odehrály pouhé tři soutěžní zápasy. Na Atlético a speciálně na argentinského trenéra Diega Simeoneho totiž naběhne vedoucí Barcelona.

Pro El Chola je to zapeklitý soupeř, s nímž si neví rady. Ano, v Lize mistrů se dvakrát postaral o jeho vyřazení již ve čtvrtfinále, ovšem v domácí Primera División zatím marně hledá na tohoto protivníka recept. Nedokázal ho porazit ani v mistrovské sezóně 2013-14, kdy s azulgranas dvakrát remizoval.

Jak už bylo zmíněno, střetnutí se odehraje na zbrusu novém stadionu Wanda Metropolitano, kam se vejde téměř 70.000 diváků a v lize tu Atlético zatím neztratilo ani bod a nedostalo ani gól, když Málagu porazilo 1:0 a Sevillu 2:0. Ovšem když se před 51 lety otevíral předchozí stadion Atlética Vicente Calderón, byla Barcelona prvním klubem, který na něm vyhrál. Nicméně jiné premiérové zápasy na nových stadionech Barce moc nešly - prohrála na Anoetě v San Sebastiánu (1993), na mallorském Son Moix (1999) a třeba i na novém San Mamés v Bilbau (2013). Jen remízu odvezla z nově otevřeného stánku Espanyolu v roce 2009.

Po reprezentačním bloku se trenérovi Simeonemu sešly všechny ovečky a až na menší šrámy jsou i v pořádku, tudíž by měla proti týmu Ernesta Valverdeho vyběhnout ta nejsilnější sestava. Barcelona nejsilnější sestavu stále nasadit nemůže, pokud mezi členy základní jedenáctky budeme počítat Ousmane Dembélého, který léčí natržený sval, v rekonvalescenci je i Brazilec Rafinha. Dobrou zprávou je, že poraněný sval doléčil Andrés Iniesta a měl by být připraven k utkání.

Barcelona bezpečně vede ligovou tabulku s plným počtem 21 bodů a pouhými dvěma inkasovanými brankami. To Atlético už poztrácelo šest bodů za nerozhodné výsledky a po tom posledním v Leganés spadlo na čtvrtou pozici. V minulé sezóně doma Atlético s Barcelonou prohrálo, na konci února 1:2, když jediný gól Colchoneros vsítil Godín, za vítěze se pak trefili Rafinha a Messi.

Zrovna Messi je ve skvělé formě a nejen že vede tabulku kanonýrů s 11 trefami, ale chuť si spravil i v národním týmu, když hattrickem v závěrečném duelu na půdě Ekvádoru pomohl k výhře 3:1 a tím i k postupu na šampionát v Rusku.

Getafe CF - Real Madrid

Sobota 14. října, výkop 16.15, Coliseum Alfonso Pérez, Madrid

Velká sláva čeká na trenéra Madridu Zinedina Zidaneho během zítřejšího zápasu v Getafe. Na lavičku Bílého baletu se od svého rychlého nástupu do funkce v lednu 2016 postaví už posté. A výsledky nemohly být lepší. S Realem vyhrál 74 utkání a dobyl hned sedm trofejí. V počtu výher sice zaostává na seznamu trenérů, kteří se dostali na metu 100 zápasů, za Ancelottim (78) a Mourinhem (77), ale s pouhými osmi porážkami je na tom jednoznačně nejlépe ze všech.

A když už jsme u porážek, poslední venkovní v Primera División si Los Blansoc připsali v únoru letošního roku a od té chvíle už v domácí nejvyšší soutěži pouze vyhrávali. Dokázali to dvanáctkrát v řadě a pokud se jim podaří duel na Coliseu Alfonsa Péreze, překonají rekordní zápis Guardiolovy Barcelony ze sezóny 2011.

Jenže pozor! Getafe se po návratu do nejvyšší soutěže prezentuje pod taktovkou kouče Bordaláse zajímavými výkony a dokázalo potrápit i Barcelonu, s kterou prohrálo jen těsně 1:2 a konečnému výsledku by spíše slušela remíza. A ještě jeden aspekt může Real trápit. Od roku 2004 - úplně prvního postupu Getafe do nejvyšší soutěže - je totiž tento soupeř pátým v pořadí, na jehož hřišti Real nechal nejvíc bodů, hned čtrnáct ze 36. Ještě hůře se mu hraje na Camp Nou, v Seville, Villarrealu a v La Coruni.

Trenér Realu po reprezentační pauze určitě, jak to vždycky dělá, sáhne k rotacím se sestavou. Odpočívat bude zřejmě Modrić, Casemiro, zraněný je navíc Navas, který by i tak dostal volno. Marodku pak obývají ještě Bale, Kovačić a nemocný Carvajal. V zápase by se mohl naopak objevit uzdravený Benzema, který by se měl opět postavit do jednoho útoku s Ronaldem. Tedy v základní sestavě. To by bylo poprvé od finále Ligy mistrů v Cardiffu, po 131 dnech.

Kvalitně připravený, střižený a kropený přesně podle regulí, by měl být i trávník. Na jeho stav si totiž stěžovali zástupci Barcelony poté, co se v zápase s Getafe zranil Dembélé. A zaručena bude i skvělá fanouškovská kulisa. Sobotní duel bude úplně první mezi těmito dvěma kluby, který bude zcela vyprodán - 17.000 diváků. Nejblíže této cifře byl duel ze sezóny 2005-06, kdy dorazilo 16.500 příznivců.

Kompletní přehled zápasů 8. kola Primera División

Pátek 13. října

21.00 Espanyol - Alavés

Sobota 14. října

13.00 Athletic Bilbao - Sevilla

16.15 Getafe - Real Madrid

18.30 Alavés - Real Sociedad

20.45 Atlético Madrid - Barcelona

Neděle 15. října

12.00 Eibar - Deportivo

16.15 Girona - Villarreal

18.30 Málaga - Leganés

20.45 Betis - Valencia

Pondělí 16. října

21.00 Las Palmas - Celta Vigo

Jan Preisler / FotbalPortal.cz