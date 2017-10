© goal.com - Messi s Agüerem

Dnes 13:50 - Lionel Messi pořád ještě nepřidal svůj podpis pod novou smlouvu s barcelonským klubem a tudíž je lákavým artiklem pro nejbohatší evropské kluby. Tento týden vypluly na povrch opětovné spekulace o tom, že by Argentinec mohl přestoupit do Manchesteru City, jež by neváhalo utratit tučnou sumu za jeho služby. To potvrdil i stávající hráč Citizens Kun Agüero.

Messi je teď v médiích zmiňován především kvůli svému husarskému kousku v posledním kvalifikačním zápase svojí Argentiny na půdě Ekvádoru. Díky jeho hattricku se albicelestes kvalifikovali na závěrečný turnaj do Ruska.

Ovšem ještě před pár dny vytahovala španělská média spíše skutečnost, že Messi ještě nepodepsal kontrakt, na kterém se měl vedením klubu dohodnout již na začátku července a na základě jehož platnosti by byl právoplatným hráčem azulgranas až do roku 2021. Tím pádem platí stále smlouva stará, jejíž trvání končí v červnu 2018.

Okamžitě se začalo spekulovat o důvodech, které Messiho vedou ke zdržování celého procesu a v pozadí těchto událostí se bulvárem prohnal zájem Manchesteru City o argentinského hráče. A Citizens by rozhodně nešetřili librami či eury. To potvrdil i stávající hráč Guardiolova výběru Kun Agüero.

„Tady peníze nejsou žádným problémem,“ uvedl Agüero v rozhovoru pro TyC Sports.

Nicméně k možnému přestupu Messiho na Etihad Stadium se staví spíše negativně. „Peníze problémem nejsou, ale myslím si, že Leo, stejně jako Cristiano Ronaldo v Madrdu, je symbolem svého klubu a proto je velmi komplikované, aby odešel. Ať už do City, nebo jiných klubů, které rovněž mají peníze. Připadá mi to hodně nepravděpodobné, ale kéž by k tomu došlo. Samozřejmě, komu by se nelíbilo, aby měl v týmu Lea,“ řekl.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk