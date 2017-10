© as.com - Stadion Camp Nou

Dnes 15:54 - V dnešní době už celkem běžná záležitost, na kterou jsme si zvykli. Fotbalové kluby odebírají svým stadionům tradiční jména a nahrazují je těmi od bohatých sponzorů. Etihad Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, Signal Iduna Park, naposledy Wanda Metropolitano...A podobný osud s téměř stoprocentní jistotou čeká i na tradiční klub z Barcelony u nějž je už léta vžitý název Camp Nou.

Spojení FC Barcelona a Camp Nou jde tak nějak automaticky k sobě. Všeobecně vžitý název stadionu, který byl zprovozněn před šedesáti lety, má ale překvapivě oficiální platnost teprve od roku 2001, byť byl před tím fanoušky i novináři běžně používán.

Tak nějak si Barcelonu bez názvu stadionu Camp Nou nedovede nikdo představit. Ovšem s největší pravděpodobností dojde k tomu, že katalánský velkoklub bude hostit své soupeře na stotisícovém stánku, který ponese úplně jiné jméno.

„Vedení Barcelony dokončuje jednání s globálními společnostmi, aby se nakonec jedna z nich stala novým sponzorem stadionu Camp Nou v časově blízkém horizontu,“ uvedl dnešní deník Sport. Jedním z důvodů je samozřejmě přestavba stávajícího stadionu, která by měla začít v létě roku 2019.

„Příjmy od nového sponzora by mohly přesáhnout hranici 200 milionů eur, což byl původní odhad. Vedení Barcelony by se s novou firmou chtěla dohodnout co nejdříve, aby z peněz mohla financovat již přestavbu Espai Barca, takže by přízvisko v názvu stadionu mohlo objevit již od nové sezóny 2018-19,“ uvádí deník.

Nejvíce vydělávajícím stadionem světa co se týče sponzorských práv je aktuálně MetLife Stadium v New Jersey a Barcelona by tento stánek ráda překonala.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, sport.es