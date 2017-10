Primera Division - Coutinho má údajně s Liverpoolem dohodu, díky níž by mohl v lednu odejít

© thesun.co.uk - Philippe Coutinho

Dnes 16:04 - Marná byla snaha barcelonského vedení ukořistit během letního přestupového okna vytouženou posilu číslo jedna. Philippu Coutinhovi se z liverpoolských okovů nepodařilo vymanit a katalánský klub si musel nechat zajít chuť na hráče, kterého považoval nejen jako náhradu Neymara, ale i pro pozice v záložní řadě.

Ovšem nemusí být všem dnům konec. Barcelona by Coutinha mohla získat klidně už za pár měsíců, konkrétně během lednového okna. Podle španělského deníku Mundo Deportivo totiž existuje nepsaná dohoda mezi hráčem a klubem, díky níž by mohl brazilský reprezentant změnit prostředí uprostřed rozběhnuté sezóny.

„Coutinho měl v úmyslu zaujmout pozici rebela poté, co se nepodařil jeho přestup do Barcy. Nechtěl už za Reds nikdy nastoupit. Nicméně po několikadenních rozhovorech hráče s agenty a vedením Liverpoolu se obě strany dohodly na paktu, díky němuž by bylo možné alespoň krátkodobé soužití a pročistil se vzduch,“ píše španělský deník.

„Tento kompromis spočíval v tom, že Coutinho přestane trucovat, ukáže se v lize a především v Lize mistrů, za což mu mělo vedení slíbit, že mu v zimním přestupním termínu umožní odchod do Barcelony. Samozřejmě za předpokladu, že nabídka azulgranas bude dostatečně vysoká,“ uvádí MD.

Barcelona by hráče chtěla získat i přesto, že by v Lize mistrů už nastoupit nemohl. Tím spíš, že se kolem jeho osoby začíná motat i bohaté PSG, které by v létě mohlo silně konkurovat, ale v zimě si to kvůli splnění limitu Finančního fair play dovolit nemůže, neboť už dostalo výstrahu od UEFA.

Kolik ale bude Liverpool požadovat tentokrát, když v létě v poslední den přestupního termínu měl požadovat až 200 milionů eur?

