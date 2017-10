Primera Division - Isco v ohrožení, fanoušek na něj měl vystartovat s nožem

© marca.com - Byl Isco v ohrožení?

Dnes 15:46 - Včera Španělsko dokončilo úspěšně svoji pouť kvalifikací o postup na MS 2018 v Rusku. Na závěr získalo tři body po výhře 1:0 na půdě Izraele. Nicméně konec zápasu měl mít dramatickou dohru, kdy na španělskou hvězdu posledních dní Isca měl podle tamních médií zaútočit fanoušek s nožem.

Izraelské deníky včera přinesly zprávu o tom, že po skončení kvalifikačního utkání Izrael - Španělsko (0:1) vtrhlo na trávník stadionu v Jeruzalému šest fanoušků. Podle nich se měl jeden z nich od skupinky odpojit.

„Odtrhl se od zbylých fanoušků a snažil se dostat k Iscovi. Jak se přibližoval, vypadl mu z ruky nůž a byl zadržen policií ještě než se stačil vrhnout na hráče Realu Madrid,“ popisuje celou událost deník Times of Israel.

Jak hodně byla celá věc vyfantazírovaná je těžké odhadnout, protože šéf izraelského fotbalového svazu se snažil celou věc uklidnit, když uvedl: „Nenašel se žádný nůž, nebyl spatřen ani nikdo, kdo by nůž držel. Nikoho nezadrželi a ani nezavřeli do vězení za to, že by u sebe nůž měl,“ prohlásil Shlomi Barzel.

Vedení španělského svazu RFEF pro agenturu EFE promluvilo ve stejném duchu. „Isco ani žádný z jeho spoluhráčů nebyli v ohrožení.“

O celém incidentu neměl ani ponětí sám fotbalista, kterého hned po přistání na madridském letišti Barajas nedočkavě vyhlíželi novináři. „Nic jsem neviděl, právě jsem se o tom dozvěděl,“ uvedl záložník Realu Madrid.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, thesun.co.uk, as.com