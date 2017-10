Primera Division - V United nepotřebný, Barca po něm blázní. Velký přestup je na spadnutí

© skysports.com - Získá Barcelona Martiala?

Dnes 13:52 - Barcelona během léta utratila na přestupovém trhu historicky rekordní sumu, nicméně spokojenost s aktuálním obsazením sestavy zatím na Camp Nou nepanuje. I kvůli zranění stomilionové posily Francouze Ousmane Dembélého. Trenér Valverde prostě nemá kam sáhnout a líbí se ji hráč, kterého José Mourinho v Manchesteru United naopak využívá sporadicky.

Odchod Neymara do Paris SG za 200 milionů eur přivodil Barceloně problémy, s nimiž se nadále potýká. Stále totiž nenašla vhodného hráče, který by za Brazilce naskočil na levé straně barcelonského útoku. Momentálně má k dispozici trenér Ernesto Valverde pouze Denise Suáreze a Gerarda Deulofeua. Plus ještě Ousmane Dembélého, který stál Barcu nehorázné peníze, ale ten stihl odehrát pouze tři zápasy a zranil se. Jeho návrat se navíc nepředpokládá dříve než v novém kalendářním roce.

Barceloně proto utkvěla v oku zajímavá posila. Podle informací deníku Mundo Deportivo se totiž azulgranas velmi vážně zajímají o Anthonyho Martiala z Manchesteru United. Ten má pod manažerem Mourinhem krušný život a v základní sestavě se v letošním ročníku Premier League objevil ze sedmi zápasů pouze jedinkrát.

Portugalského kouče nezviklal ani fakt, že je produktivita 21letého Francouze na velmi vysoké úrovni. V devíti zápasech v rámci všech soutěží, které odehrál, dal šest gólů a vzhledem k omezenému počtu herních minut to znamená skvělých 79 minut na jeden vstřelený gól. K tomu přidal ještě šest asistencí.

Martialovi navíc končí smlouva v létě 2019. Hráč, který přestupoval v roce 2015 z Monaka za 60 milionů eur, zřejmě nebude mít sebemenší zájem ji prodloužit a tak by se šance Barcelony mohly zvýšit. Letos už o hráče měl zájem AS Řím, jenže s nabídkou ve výši 33 milionů eur nesupěl. Kolik bude muset zaplatit Neymarovým stigmatem ocejchovaná Barcelona?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz