Primera Division - Proč ještě Messi nepodepsal a co slíbil Piqué?

Dnes 09:10 - V posledních dnech se na povrch vytahuje kauza spojená s největší hvězdou Barcelony Lionelem Messim. Konkrétně jde o prodloužení smlouvy, neboť ta stávající má pořád platnost jen na dalších 263 dní. Na nové měl být podle vedení azulgranas již dohodnut, což bylo také oficiálně oznámeno veřejnosti, nicméně potřebný papír stále ještě nepodepsal.

Platnost kontraktu: 30. červen 2018. Tak toto datum je u Argentince Messiho stále platné. Do konce závazku tak zbývá necelých devět měsíců a hlavně jen 83 dní do chvíle, kdy po novém roce bude moci naprosto legálně začít jednat s kterýmkoliv zájemcem se mu zamane.

Ačkoliv byli všichni v útrobách klubu i ti, co Barce drží palce, uklidněni zprávou, kdy v červenci management oficiálně oznámil prodloužení hráčovy smlouvy do roku 2021, důležitý podpis pod vyhotoveným blanketem stále ještě schází. Proč? Jedním z důvodů je například i politická situace ve Španělsku a Katalánsku.

„Messi je velmi rozčílený kvůli mimosportovním událostem, například tomu, že se Barcelona připojila k nelegálnímu referendu a vůbec celému procesu, kdy se snaží Katalánsko osamostatnit od Španělska. Nechce hrát v nějaké podřadné lize, neboť by jeho cena klesala. Mrzí ho rovněž to, že dříve Barcelonu všude vítali v dobrém a nyní v tomto směru panuje nevraživost, která se bude ještě navyšovat,“ uvedl vždy dobře informovaný ředitel OK Diario Eduardo Inda.

Messimu prý údajně vadí i prezident Bartomeu. „Bartomeu se staví za nezávislost, ovšem jakmile se ocitne v Madridu, odsuzuje referendum. Jinak mluví když je v Barceloně a jinak když je v Madridu. Právě vztah s prezidentem je dalším faktorem, proč Messi zdržuje svůj podpis. Hráč se vyjadřuje v tom smyslu, že vyhlášení nezávislosti je velkým problémem. Krize v první řadě sportovní, ale také ekonomická. V jaké měně by pobíral plat, navíc má velká aktiva v eurech, všechny své investice. Navíc hodně investuje v Madridu,“ pokračoval Inda.

Také barcelonský stoper Gerard Piqué měl po svých postech na Twitteru velký problém v reprezentaci, kde mu fanoušci dávali hlasitě najevo svoji nevoli vůči jeho politickému postoji. Proto aby byl klid alespoň v národním týmu, musel kouč Julen Lopetegui přijmout důležité opatření. „Na schůzce s nejdůležitějšími hráči se dohodlo, že skončí vkládání provokativních příspěvků na sociálních sítích a ukončí se debaty o politice,“ řekl Inda.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, okdiario.com