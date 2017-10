Primera Division - Messi ještě nepodepsal, Manchester City je ve střehu

© donbalon.com - Leo Messi

Dnes 13:57 - Ačkoliv vše vypadalo optimisticky a radostně, když Barcelona na začátku července oficiálně oznámila skutečnost, že Lionel Messi prodloužil smlouvu do roku 2021. Jenže momentálně už začínají vyvstávat určité pochybnosti, neboť argentinský fotbalista ještě kontrakt nepodepsal a v závětří už číhá koupěchtivý Manchester City.

Vedení Barcelony 5. července slavnostně vytrubovalo do světa to, co fanoušci netrpělivě očekávali. Tedy prodloužení smlouvy s hvězdným Lionelem Messim. Až do roku 2021. Jenže pořád se čekalo na to, až Messi zapózuje s prezidentem Bartomeuem a nechá se zvěčnit s perem v ruce u jednoho stolu s kýženým dokumentem, tak jako před dvěma dny Andrés Iniesta.

K tomu ale zatím nedošlo a kolem Messiho se začínají množit otazníky, jestli k tomuto aktu vůbec dojde.

Podle dobře informovaných zdrojů je totiž ve střehu vedení Manchesteru City. „Jsou připraveni na to, až La Pulga učiní vstřícný krok, aby zaútočili. Pokud hráč projeví přání, v Anglii je všechno připraveno k novému výbuchu na přestupovém trhu, aby Citizens koupili hráče za 400 milionů eur. Probíhají seriózní jednání s Messiho lidmi,“ píše dnešní AS.

Mezitím je ale Messi v klidu. Tedy relativním, soustředí se totiž na středeční rozhodující zápas jihoamerické kvalifikace o postup na MS 2018 v Ekvádoru. V tuto chvíli patří Argentině až šesté místo v desetičlenné skupině, díky němuž by albicelestes přišli o účast na šampionátu v Rusku.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com