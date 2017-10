Primera Division - Prezident La Ligy vyhazuje Barcelonu ze soutěže a Piquého z reprezentace

Kamosko Katalanci si nezmysleli ododelenie od Spanielska z pondelka na utorok pri pivku v bare je to dlhodoby proces a urcite uz maju podniknute kroky na to keby im to referendum vyslo...su jeden z najsilnejsich a financne najstabilnejsich casti Spanielska navyse tak ako sa k nim sprava Madrid sa im ani nedivim ze sa chxu osamostatnit...futbalova liga je to najposlednejsie na co sa pri takychto veciach mysli takze neviem co ju sem tahas