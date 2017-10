Primera Division - Přestup Hazarda do Realu Madrid zastavilo zranění kotníku

© cadenaser.com - Eden Hazard

0 Líbilo se

Dnes 10:43 - Eden Hazard už je dlouhou dobu v agendě madridského Realu, který o něm rok co rok přemýšlí jako o možné posile. Ani letos tomu nebylo jinak. Zase se na belgického reprezentanta vypisovaly kurzy na to, jaká je pravděpodobnost, že se převlékne z modrého dresu Chelsea do madridského bílého.

Ještě před odchodem Neymara z Barcelony do Paris SG, tedy dalo by se říci před inflací, se zmiňovaly v tu dobu ještě astronomické sumy kolem 100 milionů eur, které by musel madridský Real za vytouženého plejera zaplatit.

Jenže na začátku června se všechno změnilo. Hazard si totiž zlomil kotník a tehdejší verdikt tři měsíce mimo hru prý vyplašil zástupce Bílého baletu. Potvrzuje to ostatně belgický novinář Kristof Terreur.

„Pokud by se nezranil na konci sezóny v průběhu reprezentačního srazu, mohlo k přestupu již dojít,“ uvádí člověk, který má k Hazardovi hodně blízko.

„Tímto se všechno přibrzdilo. Nicméně Hazard je i tak v Londýně spokojený,“ pokračoval ještě Terreur.

Strach z toho, jestli se Hazardovo zranění dobře zahojí byl jedním z faktorů, proč nakonec management Los Blancos upustil od snahy získat Belgičana do týmu. To ale v žádném případě neznamená, že se o to samé nebude pokoušet v létě příštího roku.

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, okdiario.com