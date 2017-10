Primera Division - Dobrá zpráva pro Barcelonu: Iniesta prodloužil na „doživotí“

© sport.es - Iniesta podepsal smlouvu do konce života

Včera 20:00 - Dobrou zprávu všem barcelonským fanouškům mohl během dneška oznámit prezident klubu Josep María Bartomeu. Andrés Iniesta, jedna z ikon úspěšného týmu, totiž podepsala nový kontrakt, který je výjimečný tím, že má doživotní platnost.

„Je to jeden z těch dnů, kdy musí být fanoušek Barcelony hrdý na to, že fandí tomuto klubu a vidí, jak klub vzkvétá a koná takové pozitivní věci, jako je například prodloužení smlouvy s Andrésem Iniestou na doživotí. Je to poprvé ve 119leté historii klubu, co hráč podepíše kontrakt do konce života, který je oceněním pro tak výjimečného hráče,“ prohlásil prezident Bartomeu k výjimečnému kontraktu, který by měl po skončení fotbalové dráhy nasměrovat Iniestu zřejmě do nějaké funkce uvnitř klubu.

„Přišel sem ve 12 letech a je tu celý svůj fotbalový život. Tvoří součást tohoto vítězného týmu od roku 2003 a získal nespočet titulů, zažil barcelonský rozkvět a přinesl do tohoto týmu rovnováhu. Zbytek hráčů se měnilo, ale on byl vždycky tady,“ pokračoval.

Andrés Iniesta, jemuž předchozí kontrakt měl platit pouze do konce této sezóny, byl za takové vstřícné gesto od klubu vděčný, nicméně naznačil, že takové výsady nebude nijak zneužívat. „Aby si někdo nemyslel, že označení doživotní bude znamenat, že odehraji dva zápasy ročně, sezónu co sezónu. Takhle bych se nikdy nechoval. Jakmile zpozoruji, že už nemám dost sil, změním názor,“ uvedl Iniesta.

„Zatím vidím svoji budoucnost pouze na fotbalovém hřišti s kopačkami, jaká bude další budoucnost, to se teprve uvidí. Nerad plánuji dlouho dopředu. V kterékoliv chvíli se věci mohou změnit. Pořád budu u fotbalu, nevím v čem, ale chci u něj zůstat. Je to můj život.“

