Primera Division - Excelentní přímé kopy Ronalda? Pomohl mu k nim i bývalý spoluhráč

Dnes 14:46 - Cristiano Ronaldo je ve fotbalovém světě znám, mimo jiné, i pro své unikátní zahrávání přímých kopů, z nichž už rozhodl nespočet zápasů. A velkou zásluhu na tom určitě nese i jeho bývalý spoluhráč z Manchesteru United, někdejší nizozemský reprezentant Edwin van der Saar.

Známá „folha seca“, jak v portugalštině říkají netradiční trajektorii Ronaldových přímých kopů, určitě budí ze sna nejednoho strážce svatyně. Málokdo ale ví, že s jejich pilováním mu v minulosti hodně pomohl v Manchesteru United nizozemský brankář Edwin van der Saar. Spolu na Old Trafford působili v letech 2005-2009, získali dva ligové tituly a trofej z Ligy mistrů.

Van der Saar, tehdy jeden z nejlepších gólmanů světa, v rozhovoru pro magazín FourFourTwo, popsal historku, jak i on svým způsobem pomohl Cristianu Ronaldovi, který v tu dobu patřil mezi mladé talenty, stát se jedním nejlepších exekutorů trestných kopů.

„Mimo trávník se Ronaldo na všechno extrémně soustředil, hlídal si odpočinek, posiloval svoje tělo. I po skončení tréninkových jednotek zůstával a trénoval ještě sám. A jednou za mnou přišel a povídá: ,Edwine, můžeš jít do brány?“

„Řekl jsem mu, že jsem moc starý a pro něj by bylo lepší, kdyby si vzal některého z gólmanů z dorostu. Ale on trval na tom, abych si stoupl do brány, aby mohl překonávat mě,“ vzpomíná Van der Saar.

„Schválně jsem ho popichoval a říkal mu: ,Mě gól nedáš, Ronnie, ty to víš. Řekni náhradnímu brankáři, to bude lepší pro tvoji sebedůvěru.“

„Ale on o tom nechtěl ani slyšet: ,Ne, ne, do brány musíš jít ty.“

Holandský fotbalista rovněž přidal svůj názor na jeho povahu a rozhodně nesouhlasí s názory některých lidí, kteří ho mají za arogantní primadonu. „Cristiano Ronaldo je správný kluk. Letmý dojem, který získáte, určitě neodráží jeho skutečnou povahu,“ popisuje ještě Van der Saar.

