© as.com - Thomas Vermaelen

0 Líbilo se

Dnes 16:29 - Belgického stopera Thomase Vermaelena kupovala Barcelona v létě 2014 s velkou nadějí a iluzemi. Měl konečně ukončit vleklé problémy, které azulgranas pociťovali na pozici středního obránce. Jenže všechno to dopadlo úplně jinak a Vermaelen, byť na Camp Nou nadále působí, je ze své situace poměrně znechucený.

Barcelona za něj v roce 2014 zaplatila Arsenalu 19 milionů eur a tehdejší sportovní ředitel Zubizarreta slavnostně prohlašoval, že kupuje hráče, který je připraven okamžitě podávat výkony. Výsledek byl takový, že Vermaelen za celou sezónu 2014-15 odehrál jediný duel v Primera División.

O sezónu později to bylo o něco lepší, ale ani tak nepřelezl hranici deseti zápasů. Vše kvůli zraněním, které belgického reprezentanta doprovázely po celou jeho kariéru. A neopustily ho ani loni, kdy hostoval v AS Řím. Tam stihl jen 9 zápasů v Serii A. Barcelona se ho letos v létě snažila prodat, leč marně. Nový trenér Valverde s ním totiž absolutně nepočítá a byť byl v úvodu sezóny převážně k dispozici, šanci mu nedal ani jednu.

Vermaelen ale viní klub z toho, že ho v létě nenechal odejít, byť se mu nějaké nabídky sešly. „V klubu mi řekli, že nemohu odejít, musel jsem zůstat přestože o měl byl zájem z jiných klubů,“ uvedl v rozhovoru pro Derniere Heure belgický stoper a konkrétně mělo jít o Everton a Anderlecht.

Hráč si postěžoval i na to, že kvůli španělské legislativě nemůže například nastupovat za rezervní tým, kde by mohl nasbírat alespoň nějaké zápasové zkušenosti. „Nehraji a proto jsem ve složité situaci. Dokonce nemohu hrát ani s béčkem, abych nabral formu, protože legislativa to neumožňuje.“

„Navíc moje výkupní klauzule je vysoká (80 milionů eur), což rovněž limituje nabídky. Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane, jestli se někdo zraní nebo bude v trestu a tím se vám otevře cesta do sestavy. Proto budu čekat do ledna a pak se budu rozhodovat o své budoucnosti.“

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, as.com