Primera Division - Udělal jsem správné rozhodnutí, když jsem odmítl United, tvrdí Kroos

Dnes 12:58 - Toni Kroos už obléká dres Realu Madrid čtvrtou sezónu. Do hlavního města Španělska přestupoval po mistrovství světa v Brazílii. A podle svých slov je za rozhodnutí, které učinil, když zvolil pro svoji další kariéru Bílý balet, moc rád. A to i přesto, že o něj tehdy hodně stál Manchester United.

Do Realu Madrid Toni Kroos přestupoval za dnes naprosto směšnou částku 25 milionů eur. Ačkoliv o něj stál Manchester United, Kroos si nakonec vybral Španělsko, Real Madrid. A je za to hodně rád.

„Udělal jsem dobře, z mého pohledu nejsou žádné pochybnosti,“ řekl Kroos.

„Samozřejmě, pokud jdete do zahraničí do špičkového klubu, představuje to skok pro váš vývoj.“

„Carlo Ancelotti mě chtěl v Realu Madrid a vsadil na mě.“

Kroos se stal jednou z hlavních opor madridského klubu, získal s týmem dvě trofeje z Ligy mistrů a i pod koučem Zidanem patří mezi nezbytnou součást sestavy Bílého baletu, s nímž se na jaře radoval ze španělského titulu.

„Od začátku mi dal hodně důvěry a během jeho angažmá mě stavěl skoro do každého zápasu, především těch velkých.“

„Věří mi, vždycky se snažím dát všechno pro mužstvo, máme dobrý vztah. Přátelský vztah s trenérem je pro hráče dobrý.“

Kroos se také vyjádřil k tomu, jak se změnila jeho pozice po odchodu z Bayernu. „Před odchodem jsem byl možná považován za dobrého hráče, ale jako jeden z mnoha hráčů, kteří v Bayernu byli. Ale jako hráč Realu je na vás upřena mnohem větší pozornost. Působení v Realu mi pomohlo získat v očích všech větší uznání a pozornost.“

