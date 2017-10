Primera Division - Ronaldův Zlatý míč vynesl 15 milionů korun pro nemocné děti

Kolko je futbalistov co takto pomahaju no nepise sa o nich? Stavaju nemocnice, pomahaju slabsim krajinam. Ale o nich sa nic nepise..zato Ronaldo si na hlave vystrihne pasik a obleti to cely svet. Nic proti, vsak aj zreklamovana pomoc je pomoc. No preco sa nepise o ostatnych? Asi lebo im natom tak nezalezi.