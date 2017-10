Primera Division - Jak by mohla vypadat ideální jedenáctka katalánské reprezentace?

© goal.com - jak by vypadala sestava Katalánska?

Dnes 13:50 - V Katalánsku to vře a podle víkendového referenda je vůle místních občanů trhnout se od zbytku Španělska hodně velká. Kladně se totiž vyjádřilo devadesát procent voličů. Kromě toho, že by se v případě nezávislosti musely katalánské kluby poroučet ze španělské ligy, by samozřejmě nabrala na důležitosti i fotbalová reprezentace této země.

Ta už byla založena v roce 1904, ale její zápasy se od té doby hrají spíše příležitostně. V poslední době především během vánočních svátků. A ačkoliv zatím Katalánsko není oficiálně uznávanou reprezentací jak u UEFA, tak ani FIFA, lze předpokládat, že v případě osamostatnění tohoto regionu, by o takový krok bylo rychle požádáno a s největší pravděpodobností i vyhověno.

Jak by potom mohla vypadat ideální sestava takového výběru? Zde je takový malý návrh:

Brankář: Kiko Casilla (Real Madrid)

Víctor Valdés už pověsil kopačky na hřebík a tak by ideální volbou do branky katalánské reprezentace mohl být aktuální náhradník Keylora Navase v Realu Madrid. Ostatně za národní tým Katalánska už šestkrát nastoupil a jednou oblékl rukavice i v dresu španělské reprezentace.

Pravý obránce: Héctor Bellerín (Arsenal)

Odchovanec mládežnické akademie Barcelony La Masíe byl letním přestupovým terčem azulgranas. Ti ale nakonec přivedli do kádru portugalského beka Nelsona Semeda. Za španělský nároďák odehrál tři zápasy. Za Carvajalem, Juanfranem, případně Azpilicuetou víc šancí nedostal.

Stoper: Gerard Piqué (Barcelona)

Hrdý Katalánec, který si to kvůli své politické orientaci pořádně rozlil u fanoušků španělské reprezentace, pochopitelně scházet nemůže. Po skončení MS 2018 plánuje ukončení reprezentační kapitoly, ale kvůli momentálně hodně třaskavé atmosféře v ní, ji možná opustí i dříve. Devítinásobný katalánský reprezentant.

Stoper: Marc Bartra (Dortmund)

Ačkoliv nikdy neprorazil napevno do sestavy prvního mužstva, s Barcelonou vybojoval pět ligových titulů. Současný hráč Borussie Dortmund v historii nastoupil za Katalánsko v pěti případech.

Levý obránce: Jordi Alba (Barcelona)

Také Jordi Alba tvořil součást barcelonského mládežnického systému. Pak se ale rozhodl změnit prostředí a pokračovat v kariéře ve Valencii. Nakonec ho ale azulgranas získali do svého kádru. Momentálně se řadí mezi nejlepší levé beky světa. Za Španělsko nastoupil už v 55 utkáních, v katalánském trikotu hrál pětkrát.

Středopolař: Xavi (Al Sadd)

Xavi patřil mezi klíčové hráče Barcelony a pochopitelně také španělské reprezentace. Ač jsou obě tyto cesty zavřeny a legendární culé kope do míče v Kataru, mohl by v případě potřeby určitě katalánskému výběru pomoci. Rychlost mu s přibývajícími roky pochopitelně schází, ale herní přehled se neztrácí. V dresu Katalánska ve 12 zápasech nastřílel 2 góly.

Středopolař: Sergio Busquets (Barcelona)

Další hráč Barcelony, bez nějž by se jedenáctka Katalánska zkrátka nemohla obejít. Jeho přednosti není třeba vyjmenovávat, i proto patří mezi klíčové hráče Barcy a španělské reprezentace. Na kontě má i 8 zápasů za katalánskou reprezentaci.

Středopolař: Cesc Fábregas (Chelsea)

Rovněž Fábregas je produktem akademie La Masía, z níž odešel ještě před dovršením plnoletosti do londýnského Arsenalu. Do Barcelony se sice ještě vrátil, ale jelikož nedokázal najít uplatnění, vrátil se zpět na ostrovy a momentálně hraje za Chelsea. Za Katalánsko nastoupil třikrát.

Pravé křídlo: Sergi Roberto (Barcelona)

Barcelonský univerzál má určitě dostatečné předpoklady pro to, aby v sestavě katalánského výběru, za nějž mimochodem nastoupil šestkrát, nechyběl. Byť pravé křídlo není rozhodně jeho parketou, neboť v posledních sezónách působil na pravé straně obrany a pokud hrál v záloze, pak na vnitřních pozicích, určitě by se díky svým schopnostem rychle přizpůsobil.

Levé křídlo: Keita Balde Dio (Monako)

Nová posila Monaka Keita Baldé sice v 15 případech reprezentoval Senegal, ale vzhledem k tomu, že je rodák z katalánského městečka Arbúcies, oblékl na sebe dres tohoto výběru v posledním vystoupení Katalánska s Tuniskem, které skončilo 3:3.

Střední útočník: Gerard Moreno (Espanyol)

Hlavní ofenzivní hrozba druhého největšího katalánského klubu Espanyolu Barcelona. V jeho dresu už nastřílel 23 branek, předtím sázel góly za Villarreal (19) či Mallorku (12). Prosadil se jednou i v zápase Katalánska, za nějž nastoupil třikrát.

