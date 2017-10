© goal.com - Bude hrát Messi s Barcelonou Premier League?

Dnes 13:51 - Všechno je to zatím v plenkách, nicméně hlasy o tom, že by jednoho dne mohla hrát Barcelona v anglické Premier League nabírají notně na hlasitosti. Eventuální nezávislost Katalánska po jednoznačném úspěchu referenda už není takovou fantasmagorií. A azulgranas by v tom případě museli hledat azyl, soutěž v níž by mohli hrát.

Ačkoliv bylo referendum o odtržení Katalánska od zbytku Španělska podle vládních institucí nelegální, jisté je to, že jsou jeho výsledky naprosto jednoznačné. 90 procent voličů z téměř poloviny občanů tohoto regionu, kteří se dostavili k urnám, hlasovalo pro separatistickou variantu. Ta by měla samozřejmě vliv a dopad i na fotbalové kluby, především pak na špičkový evropský klub Barcelonu. Spekuluje se o tom, že by v budoucnu mohla hrát i jednu z nejlepších lig světa, anglickou Premier League. Zde je pět klíčových otázek a odpovědí na to, jestli je to vůbec reálné

1. Odchod Barcelony za La Ligy

To je prvotní téma. Musela by vůbec Barcelona opouštět ligu, v níž zatím odehrála úplně všechny ročníky? Podle tvrzení prezidenta španělské ligy Javiera Tebase, stejně jako podle nejvyššího muže azulgranas, prezidenta Bartomeua, je to nevyhnutelné. „V případě nezávislosti se budou muset katalánské kluby Barcelona, Espanyol a Girona rozhodnout, kde budou chtít hrát. Ve Španělsku to dle zákonů možné není, výjimku mají pouze kluby z Andorry,“ uvedl.

2. Možný „přestup“ do Premier League

Katalánský ministr sportu Gerard Figueras prohlásil, že by Barcelona mohla hrát v Premier League, pokud La Liga odmítne po procesu osamostatnění registraci do její soutěže. „Ve Francii hraje Monako, v Anglii kluby z Walesu. Nemyslím si, že by UEFA měla něco proti klubu, který bude hrát v jiné zemi,“ řekl.

3. Kdo by to musel odsouhlasit?

Musely by o tom hlasovat kluby Premier League a teprve na základě jejich souhlasu by se mohla Barça stěhovat. Nicméně po přesunu by Barcelona přišla o místo v Lize mistrů, neboť UEFA by zřejmě trvala na tom, že si musí místo v soutěži nejprve vybojovat v nové lize a ne na základě posledního výsledku ve španělské soutěži.

4. Jaké jsou kurzy, že k tomuto procesu dojde?

Zatím docela vysoké. Moc se této myšlence zatím nevěří a je všeobecně považována za utopickou. Na to, že azulgranas zaujmou místo v Premier League, nabízí sázková kancelář Ladbrokes kurs 50:1.

5. Působil nějaký neanglický tým v Premier League?

Aktuálně je to velšský klub Swansea City a v nejvyšší soutěži v sezóně 2013-14 působil také Cardiff City. V posledních letech se snaží o místo v Premier League i skotské kluby Glasgow Rangers a Celtic, nicméně ani jejich zajímavé nabídky u klubů anglické ligy neuspěly. Premier League nemá moc velký zájem je přijmout. V případě Barcelony by to ale bylo něco docela jiného.

