Primera Division - Fanoušci inzultovali Piquého, možná odejde z reprezentace

Nemam Piqueho v laske a ako fanusik Realu ho mam za par jeho vyrokov v zuboch,ale ako Katalanec ma pravo vyjadrit svoj nazor a ak maju pocit ludia,nie politici,ale ludia,ze bude lepsie sa oddelit od Spanielska,malo by im to byt dovolene.Aspon to referendum urcite.A na druhej strane vedel co ho caka,takze asi vie co robi...