Primera Division - Suárez tentokrát svoji frustraci sice neřešil kousáním, ale i tak dost neobvykle

Dnes 11:04 - Tak jako Ronaldovi se nedaří ani útočníkovi Barcelony Luisi Suárezovi. V Primera División sice vstřelil dva góly, ale hodně rozmrzelý musí být především z toho, kolik šancí dokázal i spálit. Do formy ostrostřelce má v tuto chvíli daleko a svoji rozladěnost dává najevo hodně netradičním způsobem.

Vynikají šutér, ale také nevyzpytatelná osoba, u níž nikdy nevíte, jestli se mu povede zkrotit svoje vnitřní emoce. Navždy zůstane v paměti fanoušků zapsán tím, jak použil svoje čelisti aby vybil nakumulovanou agresivitu na tělech Bakkala, Ivanoviće či naposledy Chielliniho.

A navíc pro mnohé nepolepšitelný simulant. Už i v letošním ročníku oklamal rozhodčího při finále španělského Superpoháru, předtím si všichni pamatují jeho komedii v odvetě osmifinále Ligy mistrů s Paris SG, kdy teatrálním pádem vymodlil Barceloně penaltu, která pak strhla azulgranas k heroickému výkonu a výhře 6:1. Ta nakonec po prohře 0:4 z prvního zápasu značila postup.

Ani včera si neodpustil svoji tradiční etudu a snažil se napálit rozhodčího zápasu s Las Palmas, když při souboji jeden na jednoho s brankářem Chichizolou nasimuloval pád v pokutovém území. Jenže Munuera Montero mu jeho pokus nezbaštil a navíc jeho divadýlko ocenil žlutou kartou.

Že to asi v Suárezovi hodně vřelo ukázal v nastaveném čase. Chvíli poté, co spálil další velmi dobrou šanci, bez rozpaků chytl dres a od výstřihu ho roztrhl. Následně opustil hrací plochu a už se na ní nevrátil. Barcelona tak dohrávala minutu o deseti. No, alespoň lepší, než kdyby zakousl svoje zuby do některého z hráčů soupeře.

