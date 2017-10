Primera Division - Cristiano zaznamenal nejhorší střelecký vstup ligy. Je hodně zklamaný, tvrdí Zidane

© as.com - Cristiano Ronaldo

Dnes 09:24 - Když to nejde, tak to prostě nejde. Cristiano Ronaldo se sice včera snažil, střílel, ale na to, aby konečně vsítil letos gól v lize to ani tentokrát nestačilo. Ve třech zápasech se za záda gólmana ještě netrefil ani jednou. Je to pro něho nejmizernější start do Primera División od roku 2009 co působí v madridském Realu.

Pět zápasů (čtyři ligové a jeden v Superpoháru) ho Real Madrid nemohl využít. Cristiana Ronalda přišlo strčení do sudího v prvním utkání španělského Superpoháru pěkně draho. Nicméně po návratu do zápasového kolotoče španělské ligy byl o to víc nažhavený, aby začal stahovat náskok, který v tu chvíli jeho největší soupeř Lionel Messi v tabulce střelců měl.

Jenže za tři kola nedal hvězdný Ronaldo ani gól byť na brankáře soupeře vyslal nebývalé množství střel. Zato Messi se dalšími šesti góly dostal až na cifru 11 gólů.

Nikdy předtím se Ronaldovi nestalo, aby nedal gól ve svých třech prvních zápasech ročníku. Podobně neplodný rozjezd měl již v sezóně 2010-11. Tehdy ale po zápasech s Mallorkou a Osasunou, vstřelil gól ve třetím zápase Realu Sociedad. To se opakovalo o dvě sezóny později, kdy vyšel naprázdno proti Getafe a Valencii a skóroval až proti Granadě. V ročníku 2013-14 nedokázal vyzrát na obranu Betisu a Granady a vstřelil branku až Athleticu. Naposledy skóroval až ve třetím zápase před dvěma roky. Tehdy zůstaly jeho kanonýrským schopnostem ušetřeni Sporting Gijón a Betis, ale odnesl to za ně Espanyol, jemuž nastřílel gólů hned pět.

Včera ale obranu svého oblíbeného soupeře, kterému dal v součtu všech zápasů dohromady 15 gólů, pokořit nedokázal.

„Cristiano není unavený, byl dost zápasů mimo. Je velice zklamaný, protože v v lize ještě neskóroval. Ale takový je prostě fotbal. Navíc jeho přihrávka na Isca při brance na 2:0 byla fenomenální. Věřím, že se všechno příští zápas změní,“ myslel už na další souboj v Getafe trenér Realu Zidane.

Jinak v dalších soutěžích se Ronaldovi střelecky daří velice slušně. V Lize mistrů ve dvou utkáních skóroval čtyřikrát, gól si připsal i v prvním zápase finále španělského Superpoháru.

Jan Preisler / FotbalPortal.cz