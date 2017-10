Primera Division - Proč se včerejší zápas Barcelony hrál před prázdnými tribunami? A proč Piqué plakal?

© FotbalPortal.cz - Prázdné tribuny stadionu Camp Nou

Dnes 08:12 - Hodně nezvyklý a velice tristní obrázek se včera naskytl všem, co si pustili v televizi zápas 7. kola španělské ligy mezi Barcelonou a Las Palmas. Tribuny stotisícového kotle Camp Nou totiž zely prázdnotou, na „živo“ viděla počínání dvou jedenáctek na hrací ploše jen hrstka novinářů, fotografů a zaměstnanců. Proč vlastně?

Tento zápas se zcela určitě zapíše do historie. Zřejmě nikdy v minulosti se nestalo, aby oficiální zápas sehrála Barcelona bez diváků. Hlavní důvod, proč k takové absurditě vůbec došlo, je třeba pochopitelně hledat v referendu, které v celém Katalánsku během víkendu probíhalo.

Referendum, v němž se měli občané tohoto bohatého regionu vyjádřit, zda-li souhlasí s odtržením od zbytku Španělska. Problém byl ale v tom, že vláda z Madridu tento akt jednoznačně neschválila, tudíž šlo o projekt nelegální. Proto poslala do ulic katalánských měst a zejména Barcelony policisty, kteří měli zabránit přístupu občanů k volebním urnám.

Přitom ale docházelo k nepokojům a vyhroceným střetům, během nichž musela policie použít například i gumové projektily, které jsou v Katalánsku zakázané. Právě z toho důvodu, jako projev nespokojenosti s potlačováním demokratických práv občanů se Barcelona rozhodla odložit střetnutí, o což žádala už mnohem dřív, ovšem vyhověno ji ze strany vedení ligy LFP nebylo.

„FC Barcelona odsuzuje kroky, které byly dnes učiněny na mnoha místech Katalánska, jejímž záměrem bylo zabránit vyjádření svobodného názoru jeho občanů a práva na demokracii,“ uvedlo klubové komuniké.

Jenže právě LFP pohrozilo Barceloně, že v případě jednostranného rozhodnutí neodehrát zápas, se vystavuje nejen pokutě, ale i sankci odečtení až šesti bodů z aktuální tabulky La Ligy. Přes nejednotnost vedení (díky čemuž nakonec došlo i na demise v představenstvu) nakonec prezident Bartomeu ustoupil a šalamounsky rozhodl, že se zápas odehraje, ale bez přítomnosti diváků.

Vůbec celý humbuk a především násilná intervence policie hluboko zasáhla jednoho z hlavních zastánců odloučení Katalánska v kádru azulgranas Gerarda Piquého. Ten se při rozmluvě s novináři neudržel a dokonce uronil slzu. „Představenstvo klubu se snažilo zápas odložit poté, co se událo ve všech koutech Katalánska. Byla to má nejhorší zkušenost za moji profi kariéru. Byl to těžký den, rodiny s dětmi se pokoušely jít volit a policie...nakonec záběry hovoří samy za sebe,“ prohlásil se slzami v očích Piqué.

Obránce Barcelony promluvil i o svoji přítomnosti v reprezentačním týmu, kde ho fanoušci ze zbytku Španělska nevidí příliš rádi a při domácích zápasech na něj pískají. „Pokud trenér, nebo někdo ze svazu myslí, že jsem potíž nebo překážím, nemám žádný problém udělat krok stranou a z reprezentace ještě před mistrovstvím světa 2018 odejít.“

Jan Preisler / FotbalPortal.cz