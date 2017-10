Primera Division - Barcelona před prázdným hledištěm porazila Las Palmas, Messi dal dva góly

spíš takový návrat k fašismu.. opravdu hnus co se dělo po celém katalánsku...

Nehledě na to že barca požádala o odklad pro bezpečnost (ničemu by to neuškodilo)..tak federace v madridu chtěla kontumaci a ještě odečíst 3 body..tak se stahuje náskok , a prázný NC vůbec nic neřešil, to už byl jen ubohý truc pánu v komisi..tam by nic nedělo, jen bychom slyšeli katálanské hesla..