Primera Division - Barcelona by se v případě odtržení Katalánska mohla stěhovat do Premier League

Dnes 10:42 - V Katalánsku o víkendu probíhá referendum, v němž místní občané vyjádří svůj názor na případné odtržení od Španělska. To by samozřejmě eventuálně přineslo i dopad na oblast sportu, neboť katalánské kluby by nemohly hrát španělské soutěže. Pokud k oddělení skutečně dojde, pak se katalánský ministr sportu domnívá, že by Barcelona mohla nastupovat v anglické Premier League.

V Katalánsku tento víkend probíhá referendum ohledně nezávislosti tohoto regionu na Španělsku. Španělská vláda ho považuje za nelegální a dokonce plánuje vyslat policejní hlídky, aby zabavily volební urny.

Ovšem pokud nakonec přeci jen zvítězí varianta odtržení bohatého regionu, budou se muset řešit i případné otázky v oblasti sportu. Podle španělských zákonů totiž ve španělských soutěžích nesmí působit klub z jiné země, s výjimkou Andorry.

Kde by potom tedy hrála Barcelona, historicky druhý nejúspěšnější klub španělské La Ligy? Katalánský ministr sportu Gerard Figueras pronesl hodně zajímavou informaci, podle níž by mohli azulgranas působit v anglické nejvyšší soutěži.

„V případě nezávislosti Katalánska by musely kluby Primera División z tohoto regionu - Barcelona, Girona, Espanyol - sdělit, kde budou hrát. Ve Španělsku to vypadá komplikovaně, tudíž by zřejmě působily v sousedních státech: Itálii, Francii. Nebo v Premier League,“ řekl Figueras.

„V současné době jsou ve Španělsku v národních soutěžích z jiné země pouze kluby z Andorry. Ve Francii hraje Monako, v Anglii kluby z Walesu. Nemyslím si, že by měla UEFA s tímto problém, aby mužstvo hrálo v jiné soutěži, než v té, do které geograficky náleží.“

