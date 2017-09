Primera Division - Proč se Suárez trápí a zlobil se na trenéra za střídání?

© FotbalPortal.cz - Luis Suárez

Dnes 13:22 - Luisovi Suárezovi vstup do této sezóny nevyšel podle předpokladů. Není tím tradičním ostrostřelcem, jehož góly táhly Barcelonu. Messi je ve své roli letos zatím osamocen. Co je příčinou toho, že Uruguayec nenaplňuje očekávání. A má to vliv na jeho vztah s trenérem?

Sedm mistrovských zápasů a dva vstřelené branky. Pro někoho možná obstojná bilance, ale určitě ne pro plenitele pokutových území, jakým bezesporu je Luis Suárez. V předminulé sezóně, ještě ve spolupráci s Messim a Neymarem, dokonce se 40 góly vyhrál tabulku střelců Primera División, stejně jako předtím v Premier League a rovněž holandské Eredivisie coby hráč Ajaxu.

Jenže právě odchod Neymara měl pro uruguayského šutéra nečekaně těžký dopad. Trenér Barcelony totiž stále nenašel místo pro El Pistolera. Ten byl zvyklý hrát uprostřed ofenzivní řady, de facto pořád ve vápně, blízko k bráně. Jenže od nové sezóny se doprostřed, do pozice falešného středního útočníka, vrátil Leo Messi a Suárez byl nucen se posunout lehce doleva.

Ale odtud už má mnohem dál k brance. Není to pro něj jednoduché vyrážet na zteč soupeřovy svatyně z levé strany. Na rozdíl od minulých let, kdy mu míče létaly do vápna ze stran. Včera například vystřelil jen dvakrát na branku Rui Patricia. Byť měl nakonec prsty ve vlastní brance Sportingu.

Včera navíc musel těsně před koncem Luis Suárez střídat a záběry mohly vypovídat o tom, že z toho nebyl příliš nadšený, když něco trenérovi Valverdemu říkal, než usedl na lavičku náhradníků. Kouč se ale po zápase novinářům snažil vysvětlit, že rozhodně nešlo o nějakou nevraživost ze strany hráče. Se Suárezem se prý jen špatně domluvili na okamžiku střídání. Valverde chtěl ušetřit čas a očekával, že se uskuteční ve chvíli, když bude Suárez na druhé straně hřiště. Luis mu proto řekl, že ho o tom měl informovat dříve. Nic víc. Tedy podle verze trenéra.

