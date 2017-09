Primera Division - Že Messi bral osobku v klidu? Asi ne. Hrát takhle, to je úplně na…

© youtube.com - Messi a Maffeo tvořili nerozlučnou dvojici

Dnes 13:37 - Bránit hvězdného Messiho není jednoduché a zvlášť pokud je ve formě, jako je tomu v těchto dnech, kdy nastřílel devět ligových branek. Ale málokterý trenér se uchýlí k tomu, aby obětoval jednoho hráče na specifický úkol, a sice nehnout se ani na krok od hvězdného Argentince. Kouč nováčka z Girony Pablo Machín ale k této alternativě sáhl.

Nelehký úkol dělat stín Lionelu Messimu v historicky prvním derby tohoto klubu v Primera División s Barcelonou pověřil trenér Girony Pabla Maffea. A byť nakonec ligový nováček prohrál jednoznačným výsledkem 0:3, on svoji misi splnil dokonale. Messimu dovolil pouhou jedinou střelu na bránu.

Během zápasu je televizní kamery zachytli, jak si spolu něco vykládají, s obligátní dlaní, která překrývala ústa. Tudíž ani zdatný odborník na odezírání, kteří jsou ve Španělsku televizními společnostmi hojně využíváni, nemohl při sebevětší snaze odtajnit téma rozhovoru.

Udělal to za ně ale sám strážce největší hvězdy soupeře, když po utkání v mix zóně ochotně prozradil, o čem se s Messim vlastně bavili. „Ptal se mě, jestli jsem tady na hostování z Manchesteru City a na to kolik mi je roků. Je hrozně skromný. Bavili jsme se spolu, protože jsem na něj byl nalepený skoro celý zápas. Nebyly mezi námi žádné rozbroje ani nic podobného. Je to nejlepší hráč světa a pokud u něj nejste na těsno, může kdykoliv vstřelit gól,“ uvedl Maffeo.

Ale novinářům neřekl úplně všechno. Jednu pikantnost si nechal pouze pro své spoluhráče, jimž na lavičce náhradníků, poté co v 78. minutě vystřídal, odhalil, co mu ještě Messi říkal a moc pozitivní to nebylo.

„Víte co mi říkal? Že hrát takhle, to je úplně na ho.no,“ citoval pocity argentinského borce. No není se Messimu co divit.

Maffeo se svěřoval na střídačce svým spoluhráčům (zdroj: as.com)

