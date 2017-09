Primera Division - Barcelona se nevzdává: Chce nadále získat Coutinha

© FotbalPortal.cz - Jednání o přestupu Coutinha budou pokračovat

Dnes 12:19 - Uteklo 25 dnů od konce přestupového okna a také marné snahy Barcelony získat do kádru hvězdu Liverpoolu, Brazilce Philippeho Coutinha. V katalánské metropoli sice zavládlo velké zklamání, ale direktiva azulgranas už se z něj asi oklepala a přestup hráče prý bude zkoušet znovu. Už teď v lednovém okně a přinejhorším následující léto.

Philippe Coutinho patřil mezi hlavní přestupové cíle Barcelony v letošním transferovém období. Jenže Liverpool nasadil na hráče nesmyslně vysokou cenu, neboť neměl sebemenší zájem hráče prodat. Podle všeho v poslední den přestupního okna požadoval po Barceloně astronomickou částku 200 milionů eur, kterou ale Katalánci nebyli ochotni zaplatit. Obchod se tedy nekonal.

Ovšem je dost dobře možné, že se neuskutečněný kšeft nakonec může uzavřít během lednového termínu, v horším případě v průběhu příštího léta. Nahrává tomu i skutečnost, že vedení Reds už je ochotno sednout si s barcelonskými protějšky k jednomu stolu a jednat. Už to je velký pokrok.

Předchozí komunikace podle deníku Diario SPORT totiž probíhala výhradně formou emailové korespondence. K tomu, že Liverpool mírně ustoupil ze svého rezolutního postoje, přispěla i nedávná schůzka hráčových zástupců a společností Fenway Sports Group, která klub vlastní, v Bostonu.

Nedávno i samotný Coutinho prohlásil, že by do Barcelony rád přestoupil. Jediným problémem pro případný přestup v zimním období by mohla být skutečnost, že hráč už nastoupil za Liverpool na část utkání Ligy mistrů proti Seville, čímž by byl pro Barcelonu nepoužitelný pro její další cestu touto soutěží.

